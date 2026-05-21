Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
So emotional verkündet DFB Neuer-Sensation
© Getty

Deutscher WM-Kader

So emotional verkündet DFB Neuer-Sensation

21.05.26, 13:08
Teilen

Die Neuer-Sensation ist perfekt! Zwei Jahre nach seinem Rücktritt kehrt Manuel Neuer tatsächlich für die Weltmeisterschaft ins DFB-Team zurück. 

Julian Nagelsmann setzt beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko überraschend wieder auf den 40-jährigen Bayern-Kapitän – und degradiert damit Oliver Baumann kurz vor WM-Start zur Nummer zwei. Dritter Tormann wird Alexander Nübel.

Der DFB-Kader im Überblick:

Besonders emotional: Der Deutscher Fußball-Bund präsentierte seinen WM-Kader diesmal nicht mit einer nüchternen Pressekonferenz, sondern mit aufwendig produzierten Social-Media-Videos. Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter verkündeten die Nominierungen mit persönlichen Botschaften und Kindheitsaufnahmen. Im Netz sorgte die Kampagne für regelrechte Euphorie.

Aufgebot wird von Kapitän Kimmich angeführt 

Noch am Samstag hatte Nagelsmann im ZDF alle Fragen zu Neuer abgeblockt. Hinter den Kulissen war die Entscheidung aber längst gefallen. Möglich wurde das Comeback auch durch die Verletzungssorgen rund um Marc-André ter Stegen, der ursprünglich als neue Nummer eins vorgesehen war.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Auch Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Felix Nmecha sind nach Verletzungspausen rechtzeitig fit geworden. Als jüngster Spieler fährt Bayern-Teenager Lennart Karl mit – der 18-Jährige bringt trotz seines Alters bereits zwei Länderspiele mit. Nicht dabei sind dagegen Matthias Ginter und Köln-Talent Said El Mala.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen