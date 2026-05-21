So emotional verkündet DFB Neuer-Sensation

Die Neuer-Sensation ist perfekt! Zwei Jahre nach seinem Rücktritt kehrt Manuel Neuer tatsächlich für die Weltmeisterschaft ins DFB-Team zurück.

Julian Nagelsmann setzt beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko überraschend wieder auf den 40-jährigen Bayern-Kapitän – und degradiert damit Oliver Baumann kurz vor WM-Start zur Nummer zwei. Dritter Tormann wird Alexander Nübel.

Der DFB-Kader im Überblick:

Besonders emotional: Der Deutscher Fußball-Bund präsentierte seinen WM-Kader diesmal nicht mit einer nüchternen Pressekonferenz, sondern mit aufwendig produzierten Social-Media-Videos. Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter verkündeten die Nominierungen mit persönlichen Botschaften und Kindheitsaufnahmen. Im Netz sorgte die Kampagne für regelrechte Euphorie.

Aufgebot wird von Kapitän Kimmich angeführt

Noch am Samstag hatte Nagelsmann im ZDF alle Fragen zu Neuer abgeblockt. Hinter den Kulissen war die Entscheidung aber längst gefallen. Möglich wurde das Comeback auch durch die Verletzungssorgen rund um Marc-André ter Stegen, der ursprünglich als neue Nummer eins vorgesehen war.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Auch Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Felix Nmecha sind nach Verletzungspausen rechtzeitig fit geworden. Als jüngster Spieler fährt Bayern-Teenager Lennart Karl mit – der 18-Jährige bringt trotz seines Alters bereits zwei Länderspiele mit. Nicht dabei sind dagegen Matthias Ginter und Köln-Talent Said El Mala.