Letzter Bernabeu-Tanz: Alaba vor Real-Abschied

Im Santiago Bernabéu stehen am Samstag große Emotionen bevor. Wenn Real Madrid CF gegen Athletic Bilbao (21 Uhr/live auf DAZN) zum letzten Heimspiel der zweiten titellosen Saison in Folge antritt, endet für mehrere Gesichter der Königlichen offenbar ein Kapitel.

Während der Abschied von Klub-Legende Dani Carvajal bereits offiziell bestätigt wurde, deutet auch bei ÖFB-Kapitän David Alaba alles auf den letzten Tanz im Bernabéu hin.Carvajal verlässt Real nach 13 Jahren, über 450 Spielen und sechs Champions-League-Titeln. „Ich gehe mit einem mit Stolz gefüllten Herz“, schrieb der Kapitän emotional an die Fans. Auch Alabas Vertrag läuft im Sommer aus und soll intern nicht verlängert werden – eine offizielle Bestätigung fehlt allerdings noch.

Alaba-Klappstuhl längst Bernabéu-Kult

Für den ÖFB-Kapitän wäre es das Ende von fünf intensiven Jahren in Madrid. Zweimal gewann der Wiener die Champions League, zweimal die Meisterschaft und einmal den spanischen Pokal. Unvergessen bleibt vor allem sein legendärer „Sessel-Jubler“ nach dem PSG-Wunder 2022, der heute sogar im Bernabéu-Museum steht. Nur eines blieb Alaba bislang verwehrt: Ein Tor im wohl berühmtesten Stadion Europas.

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Die vergangenen Monate verliefen allerdings bitter. Nach seinem Kreuzbandriss 2023 wurde der Abwehrchef immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen und kam in dieser Saison nur auf 505 Einsatzminuten. Trotzdem dürfte ihn das Bernabéu am Samstag noch einmal feiern – denn unabhängig von seiner sportlichen Zukunft hat sich auch Alaba diesen Abschied verdient.

Juve & Milan im Gespräch

Wie es danach weitergeht, ist offen. Salzburg-Gerüchte wurden zuletzt dementiert, Berater Pini Zahavi soll seinen Star allerdings bereits bei Juventus FC und AC Milan angeboten haben. Auch Klubs aus Saudi-Arabien und den USA beobachten die Situation genau. „Ich gehe von Ziel zu Ziel, stecke mir eher kurzfristige Ziele und arbeite mich dann Schritt für Schritt weiter“, betonte der 33-Jährige zuletzt. Für Alaba zählt aktuell aber wohl ohnehin nur ein Ziel: die WM mit Österreich.