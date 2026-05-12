Erdbeben erschüttert Irans Hauptstadt Teheran

Kurz vor Mitternacht hat in der iranischen Hauptstadt Teheran die Erde gebebt. Das Erdbeben war auch in umliegenden Regionen deutlich spürbar. Schäden oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) erreichte das Beben eine Stärke von 4,3. Der iranische Staatssender IRIB sprach von einer Stärke von 4,6. Das Epizentrum lag demnach östlich von Teheran im Bezirk Pardis in rund zehn Kilometern Tiefe.

Auch Vororte betroffen

Nach Angaben des Staatsfernsehens war das Erdbeben auch im Vorort Karaj rund 40 Kilometer westlich von Teheran zu spüren. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Das Beben ereignete sich in einer ohnehin angespannten Lage im Iran. Nach massiven militärischen Auseinandersetzungen mit den USA und Israel herrscht derzeit eine fragile Waffenruhe.

Der direkte Krieg begann nach US-israelischen Luftschlägen gegen iranische Nuklear- und Militäranlagen.

Friedensgespräche stocken

Der Iran reagierte darauf mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel, US-Stützpunkte und Golfstaaten. Diplomatische Bemühungen um ein Friedensabkommen sind zuletzt jedoch ins Stocken geraten. Auch eine zweite Runde direkter Verhandlungen in Pakistan kam bisher trotz mehrerer Anläufe nicht zustande.