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Nick Woltemade
© Getty

Entscheidung

Engländer melden Hammer um Nick Woltemade (24)

Von
21.05.26, 11:09
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Die Zukunft des 24-jährigen Deutschen scheint entschieden zu sein. 

Nach einer langen Transfer-Saga wechselte Nick Woltemade im vergangenen Sommer für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Der FC Bayern ging damit leer aus – der Stürmer war dem deutschen Meister schlicht zu teuer.

In der englischen Premier League schlug Woltemade zunächst wie eine Bombe ein, hatte dann aber mit Ladehemmung zu kämpfen. Immer öfter musste der Stürmer auf der Bank Platz nehmen und blieb zwischen Dezember und Mai völlig ohne Torerfolg in der Premier League.

Nick Woltemade
© Getty

Neue Chance bei Newcastle

Wenig verwunderlich wurde deshalb bereits über einen Blitz-Abgang des Stürmers im Sommer spekuliert. Wie der englische Telegraph nun aber berichtet, haben die Newcastle-Bosse gegen einen Verkauf entschieden.

Die Magpies setzen auch in der nächsten Saison auf Woltemade. Trainer Eddie Howe will dem Bericht zufolge den Deutschen nun auch vermehrt als hängende Spitze einsetzen – der 24-Jährige soll so besser seine Stärken ausspielen können.

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