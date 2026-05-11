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"Weißgold mit Rosenduft": Retzer Gewürztraminer ist "Bester Wein Österreichs"
© Landesweingut Retz

Landesweingut

"Weißgold mit Rosenduft": Retzer Gewürztraminer ist "Bester Wein Österreichs"

11.05.26, 12:06
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Der Gewürztraminer Beerenauslese 2023 vom Landesweingut Retz schlägt 800 Konkurrenten aus dem Feld – und das ist nicht das erste Mal! 

Triumph für Retz! Bei der renommierten Znaimer Weinkost, bei der rund 800 Weine – darunter 150 aus Österreich – ins Rennen gingen, holte der Gewürztraminer Beerenauslese 2023 des Landesweingutes Retz den begehrten Titel als bester Weißwein aus Österreich. Und das ist kein Zufall: Der fruchtig-süße Ausnahmewein wurde bereits dreimal als SALON-Wein gekürt, der Jahrgang 2018 holte sogar den SALON-Bundessieg, und erst voriges Jahr gab es den NÖ Landessieg.

Wie schmeckt der Siegerwein? „Weißgold mit Rosenduft"

Kellermeister Leopold Wurst schwärmt selbst: "Er besticht mit einer Färbung wie lieblich funkelndes Weißgold, duftet herrlich intensiv nach Rosen und überzeugt am Gaumen mit einem fruchtig-samtigen, langen Abgang." Kein Wunder, dass die Juroren in Znaim keine andere Wahl hatten!

Jetzt bestellen – bevor er ausverkauft ist!

Wer den Sieger-Wein selbst kosten will: Verkauf an der Fachschule Hollabrunn, Mo.–Fr. von 8 bis 12 Uhr, oder rund um die Uhr online unter noe-landesweingueter.at. Schnell sein lohnt sich!

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