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Nicht "UMSONST!" - Das Lastkrafttheater kommt jetzt auch in MEINE Stadt
© Lastkrafttheater

Theater am Land

Nicht "UMSONST!" - Das Lastkrafttheater kommt jetzt auch in MEINE Stadt

11.05.26, 12:43
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Ein LKW parkt ein, Sessel werden aufgestellt, und plötzlich – Theater! Das Lastkrafttheater ist zurück und bringt 2026 Nestroys Komödie „Umsonst" auf seiner rollenden Bühne durch Ostösterreich. 

Und das Beste daran: Der Eintritt ist und bleibt absolut GRATIS! Dank dem Land Niederösterreich, der Wirtschaftskammer NÖ, der Arbeiterkammer NÖ und zahlreicher Sponsoren muss niemand auch nur einen Cent bezahlen.

Turbulente Liebeskomödie – Nestroy so wild wie nie!

Was erwartet das Publikum? Zwei erfolglose Provinzschauspieler, eine verbotene Liebe, ein bitterböser Vormund und eine Wirtin mit fragwürdigen Heiratsplänen – Nestroy dreht die Chaos-Schraube bis zum Anschlag! Regisseurin Nicole Fendesack verspricht eine Schlagabtausch-Komödie voller Improvisation und Spielfreude, die selbst hartgesottene Theaterverweigerer vom Hocker reißt.

NÖ Kulturpreis, 320 Vorstellungen – eine echte Erfolgsgeschichte!

Seit der Gründung 2013 hat das Lastkrafttheater bereits über 320 Vorstellungen vor rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern gespielt und wurde dafür mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis 2019 ausgezeichnet. Heuer kommt der LKW wieder über 30 Mal zu den Menschen – spontan, mitten im Alltag, mitten im Leben. Einfach hinsetzen und staunen! 

Und das sind die Mai-Termine

13. Mai 2026, 19 Uhr 30
 Schweiggers
3931, Vorplatz Veranstaltungssaal
Gmünder Straße 2

14. Mai 2026, 19 Uhr
 Rohrendorf bei Krems
3495, Kirchenplatz

15. Mai 2026, 19 Uhr
 Nußdorf ob der Traisen
3134, Schlossgarten
Oberer Markt 1

16. Mai 2026, 19 Uhr
 Moosbrunn
2440, Schillingerwiese
Wassergasse

18. Mai 2026, 18 Uhr 30
 St. Pölten
3100, Südpark (bei der Musikschule)
Maria Theresia-Straße 23
(verpflichtende Anmeldung Regenquartier (150 begrenzte Sitzplätze)
unter: musikschule@st-poelten.gv.at
oder unter 02742/3332681)

20. Mai 2026, 19 Uhr 30
 Gerersdorf
3385, Florianiplatz

21. Mai 2026, 19 Uhr 30
 Retz
2070, Hauptplatz

22. Mai 2026, 19 Uhr 30
 Höflein
2465, beachPOLT, Am Graben 29
(hinter der Freiwilligen Feuerwehr)

26. Mai 2026, 18 Uhr
 Wien Floridsdorf
1210, Floridsdorfer Markt (Schlingermarkt)

28. Mai 2026, 18 Uhr 30
 Guntramsdorf
2353, Rathauspark
Rathaus Viertel 1

29. Mai 2026, 19 Uhr 30
 Gmünd
3950, Stadtplatz

31. Mai 2026, 16 Uhr 15 Schloss Artstetten3661, Schlossplatzim Rahmen des "Pfingstrosen-Fests"

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