Nicht "UMSONST!" - Das Lastkrafttheater kommt jetzt auch in MEINE Stadt

Ein LKW parkt ein, Sessel werden aufgestellt, und plötzlich – Theater! Das Lastkrafttheater ist zurück und bringt 2026 Nestroys Komödie „Umsonst" auf seiner rollenden Bühne durch Ostösterreich.
Und das Beste daran: Der Eintritt ist und bleibt absolut GRATIS! Dank dem Land Niederösterreich, der Wirtschaftskammer NÖ, der Arbeiterkammer NÖ und zahlreicher Sponsoren muss niemand auch nur einen Cent bezahlen.
Turbulente Liebeskomödie – Nestroy so wild wie nie!
Was erwartet das Publikum? Zwei erfolglose Provinzschauspieler, eine verbotene Liebe, ein bitterböser Vormund und eine Wirtin mit fragwürdigen Heiratsplänen – Nestroy dreht die Chaos-Schraube bis zum Anschlag! Regisseurin Nicole Fendesack verspricht eine Schlagabtausch-Komödie voller Improvisation und Spielfreude, die selbst hartgesottene Theaterverweigerer vom Hocker reißt.
NÖ Kulturpreis, 320 Vorstellungen – eine echte Erfolgsgeschichte!
Seit der Gründung 2013 hat das Lastkrafttheater bereits über 320 Vorstellungen vor rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern gespielt und wurde dafür mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis 2019 ausgezeichnet. Heuer kommt der LKW wieder über 30 Mal zu den Menschen – spontan, mitten im Alltag, mitten im Leben. Einfach hinsetzen und staunen!
Und das sind die Mai-Termine
13. Mai 2026, 19 Uhr 30
Schweiggers
3931, Vorplatz Veranstaltungssaal
Gmünder Straße 2
14. Mai 2026, 19 Uhr
Rohrendorf bei Krems
3495, Kirchenplatz
15. Mai 2026, 19 Uhr
Nußdorf ob der Traisen
3134, Schlossgarten
Oberer Markt 1
16. Mai 2026, 19 Uhr
Moosbrunn
2440, Schillingerwiese
Wassergasse
18. Mai 2026, 18 Uhr 30
St. Pölten
3100, Südpark (bei der Musikschule)
Maria Theresia-Straße 23
(verpflichtende Anmeldung Regenquartier (150 begrenzte Sitzplätze)
unter: musikschule@st-poelten.gv.at
oder unter 02742/3332681)
20. Mai 2026, 19 Uhr 30
Gerersdorf
3385, Florianiplatz
21. Mai 2026, 19 Uhr 30
Retz
2070, Hauptplatz
22. Mai 2026, 19 Uhr 30
Höflein
2465, beachPOLT, Am Graben 29
(hinter der Freiwilligen Feuerwehr)
26. Mai 2026, 18 Uhr
Wien Floridsdorf
1210, Floridsdorfer Markt (Schlingermarkt)
28. Mai 2026, 18 Uhr 30
Guntramsdorf
2353, Rathauspark
Rathaus Viertel 1
29. Mai 2026, 19 Uhr 30
Gmünd
3950, Stadtplatz
31. Mai 2026, 16 Uhr 15 Schloss Artstetten3661, Schlossplatzim Rahmen des "Pfingstrosen-Fests"