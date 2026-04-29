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Präriehunde nach Renovierung wieder zu Hause
© Daniel Zupanc

Tiergarten

Präriehunde nach Renovierung wieder zu Hause

29.04.26, 10:54
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Die Schwarzschwanz-Präriehunde zählen zu den Publikumslieblingen im Tiergarten Schönbrunn. Nun haben sie ihr neues altes Zuhause bezogen.  

Die Schwarzschwanz-Präriehunde im Schönbrunner Tierpark sind in ihre nun renovierte Anlage im Schönbrunner Tiergarten zurückgekehrt. Der seit 2010 bestehende Bereich war in den vergangenen Monaten umgestaltet worden. "Jedes Element der neuen Präriehund-Anlage wurde entsprechend der Biologie der Tiere gestaltet. So können diese ihrem natürlichen Verhalten nachgehen", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Mittwoch in einer Aussendung des Zoos.

Präriehunde nach Renovierung wieder zu Hause
© Daniel Zupanc

So sei nun ein "natürlich gestalteter Lebensraum mit mehreren Ebenen" entstanden, der unter- als auch oberirdisch Rückzugsmöglichkeiten für die Nager biete. Die würden die ursprünglichen Nordamerikaner besonders nachts und während der Jungenaufzucht benötigen. Denn: Präriehunde leben in Familienverbänden und stellen besondere Anforderungen an ihren Lebensraum, ließ der Tiergarten wissen.

"Sie verbringen viel Zeit in unterirdischen Tunneln und Bauten, die sie selbst graben. Die neu konzipierte Anlage bietet daher ein vorab angelegtes Tunnelsystem, das die Tiere erweitern können", erklärte Kurator Rupert Kainradl. Auch bei der Bepflanzung wurde demnach auf die Bedürfnisse der Tiere geachtet. Verschiedenste Gräser und dichte Sträucher sollen den Tieren Schutz bieten und als Nahrung dienen. Das rege Treiben kann von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor aus Beobachtungskuppeln verfolgt werden.

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