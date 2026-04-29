Höchste Waldbrand-Gefahr im Land – absolutes Feuerverbot in allen Bezirken

Höchste Warnstufe! Niederösterreich ist so trocken wie seit Jahren nicht – die Behörden warnen die Bevölkerung jetzt vor Fehlverhalten, harte Strafen drohen.

Extreme Trockenheit, starker Wind und menschliche Unachtsamkeit – Niederösterreich steht vor einer gefährlichen Waldbrand-Saison! Mit Mittwochfrüh gilt in allen Bezirken Niederösterreichs die Waldbrandverordnung – und die hat es in sich!

Drastische Strafen drohen

Ab sofort gilt im Wald: Kein Grillen. Kein Lagerfeuer. Kein Rauchen. Wer sich nicht daran hält, riskiert saftige Strafen! Das Land macht ernst – und das aus gutem Grund!

Schockierende Zahlen: 150 Brände seit Jahresbeginn

Bereits 150 Wald- und Flurbrände wurden heuer in Niederösterreich gezählt – und das erst seit Jahresbeginn! Im gesamten Vorjahr waren es sogar 1.053 Brände! Die Lage ist somit dramatisch. Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer schlägt Alarm: „In Niederösterreich ist die Gefahrenlage angespannt. Wir haben eine sehr große Trockenheit und mäßigen bis kräftigen Wind, der die Trockenheit weiter vorantreibt!"

Niederösterreich hilft in der Steiermark und in Kärnten: Solidarität in der Krise

Während die Lage in Niederösterreich bereits angespannt ist, kämpfen die Einsatzkräfte gleichzeitig auch bei den verheerenden Waldbränden im Kärntner Lesachtal und bei Graz mit. Niederösterreichische Feuerwehren sind bereits mit geländegängigen Fahrzeugen im Einsatz, um bei der Löschung der Glutnester zu helfen. Solidarität in der Krise!

Hirschwang-Trauma: NÖ hat gelernt

© ORF

Die Erinnerung an den verheerenden Waldbrand 2021 in Hirschwang an der Rax sitzt noch tief. Doch Boyer betont: Die Feuerwehr hat daraus gelernt! Massiv investiert wurde seitdem in Ausrüstung und Schutzausrüstung, ein eigener Waldbrand-Sonderdienst wurde aufgestellt – mit Erfahrungen aus zahlreichen Auslandseinsätzen.

Was tun bei Brandverdacht?

Sofort 122 anrufen! Nicht zuschauen, nicht warten – jede Sekunde zählt bei einem Waldbrand! Die Bitte der Feuerwehr an alle: Verantwortungsvoll handeln – ein einziger Funke kann eine Katastrophe auslösen!