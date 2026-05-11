Weltstar in Wien: Sam Garrett ist Headliner beim Yoga Junkies Festival

Im Schloss Hetzendorf steigt Ende Juli Wiens wohl spirituellstes Festival des Jahres. Das "Yoga Junkies Festival" bietet eine riesige Lifestyle- und Wohlfühl-Oase mit Yoga, Live-Musik, veganem Essen - und Superstar Sam Garrett.

Was viele eher an Kalifornien oder Bali denken lässt, steigt mitten in Meidling: Im barocken Schlosspark von Hetzendorf werden von 25. bis 26. Juli Tausende Besucher erwartet, wenn das größte Yoga-Festival Wiens über die Bühne geht. Auf mehreren Stages warten Sessions von Vinyasa bis Techno Yoga, aber auch Breathwork, Sound Healing, Ecstatic Dance sowie Workshops rund um Achtsamkeit und mentale Balance stehen auf dem Programm. Dabei soll das Festival nicht nur Yoga-Fans anziehen, sondern auch ein modernes Lifestyle-Publikum, das sich für Fitness, Musik und Selfcare begeistert.

© Katka Arnoldová

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Der große Star des Wochenendes ist aber ganz klar der britische Musiker Sam Garrett. Weltweit gilt er als Ikone der spirituellen Pop- und Yoga-Szene - seine Songs erreichen Millionen Streams und sind fixer Bestandteil vieler Yoga-Playlists rund um den Globus. Im Schloss Hetzendorf soll sein ruhiger, intensiver und fast schon meditativ wirkender Auftritt zum emotionalen Höhepunkt werden. Seine Wiener Fans erwartet eine Mischung aus Konzert, Gemeinschaftsgefühl und innerer Auszeit.

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Neben Yoga und Musik werden auch Kulinarik und Fashion großgeschrieben: Im "Gourmet Garden" gibt es vegane Bowls, Snacks und Kaffee, im "Mindful Market" nachhaltige Fashion, Schmuck und Accessoires. Familienfreundlich wird das Event ebenfalls - Kinder bis 16 Jahre erhalten nämlich freien Eintritt und bekommen sogar eine eigene Kids Area mit Kinderyoga und Kreativstationen. Tickets für das Festival gibt es ab 60 Euro.