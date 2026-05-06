Palina Rojinski soll in IHN verliebt sein

TV-Moderatorin Palina Rojinski soll frisch verliebt sein. Ihr Herz hat sie angeblich an einem Berliner Rapper verloren.

Laut der Zeitschrift "Bunte" hat sich Palina Rojinski in den Rapper Lucio101 verliebt. Die beiden sollen schon einige Zeit im Stillen zusammen sein und immer wieder auf romantische Reisen sein.

Der Rapper, mit dem bürgerlichen Namen Lucas Rother, ist 26 Jahre alt und ist Deutsch-Brasilianer. Ähnlich wie Palina kommt er aus Berlin. Wie die "Bunte" berichtet, soll das Paar vor wenigen Wochen Arm in Arm bei einem Spaziergang durch Berlin gesehen worden sein. Über das 1. Mai-Wochenende wurden Palina und Lucio101 knutschend in der Öffentlichkeit gesichtet.

Gemeinsame Reisen

Die Verliebten sind wohl etwas länger schon zusammen. Die beiden haben schon einige Urlaube miteinander verbracht, so die "Bunte". Sie sollen laut der Zeitschrift Anfang März gemeinsam in Brasilien, der zweiten Heimat von Lucio101, gewesen sein.

Auf Instagram hat das Paar Bilder aus Rio de Janeiro gepostet. Palina stand dabei unter der Christus-Statue und schlenderte durch die Millionen-Metropole. Der Rapper hat auch Fotos vom Zuckerhut gepostet. Interessanter Fakt: Beide haben Bilder von derselben blauen Treppe geteilt.

Keine Bestätigung bislang

Zum 41. Geburtstag von Palina reisten sie nach Italien. Wie die "Bunte" berichtet, haben beide die Zeit auf Sizilien im 5-Sterne-Luxushotel "San Domenico Palace" verbracht. Auf Instagram schrieb die TV-Moderatorin: "Pasta, Granita, Emotionen." Dabei postete sie ein Foto von sich, in dem sie mit einem Granita (sizilianische Süßspeise) und einem Brioche zu sehen ist. Später teilte Lucio101 eine Story mit den gleichen Speisen. Als Ort haben sie dasselbe Hotel angegeben.

Palina und Lucio101 haben bisher ihre gemeinsame Beziehung bestätigt. Eine Anfrage von der "Bild" blieb unbeantwortet.