"Sind überglücklich": TV-Star Christine Neubauer hat geheiratet

"Die Landärztin" gab chilenischem Fotografen im engsten Familienkreis auf Mallorca das Ja-Wort

Die deutsche Schauspielerin Christine Neubauer hat ihren Lebensgefährten José Campos geheiratet. "Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich", sagte die 63-Jährige der Zeitschrift "Bunte". "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt."

Wie die "Bunte" berichtet, hatten sich die Schauspielerin ("Die Landärztin") und der chilenische Fotograf (60) im engsten Familienkreis auf Mallorca das Ja-Wort gegeben. "Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", erklärte Campos der Zeitschrift am Hochzeitstag.

Auf dem Deutschen Filmball in München erschien Christine Neubauer ganz offiziell mit ihrem neuen Freund José Campos und verriet: "Schauen sie uns an, dann sehen sie wir glücklich wir sind." © Getty Images

Mutter (89) als Trauzeugin dabei

Besonders glücklich zeigte sich Neubauer darüber, dass ihre Mutter Lydia die Hochzeit noch als Trauzeugin miterleben konnte. Auch die 89-Jährige selbst zeigte sich in der Zeitschrift begeistert: "Mein verstorbener Mann Erwin und ich hatten José gleich ins Herz geschlossen, als Christine ihn uns vorstellte. Dieser Tag ist einfach wunderbar."

Neubauer ist seit 2014 von ihrem ersten Ehemann geschieden. Schon 2021 hatte die Schauspielerin gesagt, dass sie und Campos "endlich heiraten" wollten. Der "Bunten" hatte sie damals erklärt: "Wir sind ja schon lange heimlich verlobt."

Auf dem Deutschen Filmball in München erschien Christine Neubauer ganz offiziell mit ihrem neuen Freund José Campos und verriet: "Schauen sie uns an, dann sehen sie wir glücklich wir sind." © Getty Images

Neubauer wurde Ende der 1980er-Jahre mit der Serie "Die Löwengrube" bekannt. Für ihre Rolle in der Literaturverfilmung "Krambambuli" erhielt sie einen Grimme-Preis. Zudem spielte sie in Filmen wie "Vollweib sucht Halbtagsmann", "Moppel-Ich" oder "Meine Heimat Afrika" mit.