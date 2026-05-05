Armenien wird beim ESC 2026 in Wien von Simón mit "Paloma Rumba" vertreten.

Simon Howhannisjan (31) stammt aus einer Ärztefamilie und widmete sich nach dem Wirtschaftsstudium einer professionellen Gesangskarriere. Nach unzähligen Club-Konzerten und Festival-Auftritten nahm er schon 2025 am Vorentscheid „Depi Jewratessil“ teil. Platz 2 mit „Ay Paparey Bye“. Heuer wurde er intern zum ESC-Kandidaten gekürt und liefert mit „Paloma Rumba“ (Tanz der Taube) einen rebellischen, energiegeladenen Ohrwurm über das Ausbrechen aus dem Alltagstrott. Das Englisch dabei ist allerdings noch ausbaufähig.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 6: Armenien

Simón, "Paloma Rumba"

Armenien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 17

Größter ESC-Erfolg: 4. Platz (2008, 2014)

Höchste Punktzahl: 249 (2016)

Niedrigste Punktzahl: 34 (2015)

Ergebnis 2025: 20. Platz (72 Punkte)

Wettquote: 201, 1% Siegeschance, Platz 24

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.