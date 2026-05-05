Zypern wird beim ESC 2026 in Wien von Antigoni mit "Jalla" vertreten.
Einen Sieg hat Antigoni Buxton (30) schon fix. Der Star der britischen Dating-Show „Love Island“ wurde nämlich bereits in November als 1. ESC-Fixstarterin verkündet. Nach Hits wie „Red Flag“ oder „Tomboy“ und einer Welttournee als Backgroundsängerin von Marina Satti setzt die für freizügige Insta-Fotos bekannte Sirene mit dem Dance-Pop-Kracher „Jalla“ (mehr) auf einen sommerfrischen Mix aus Griechisch und Englisch. Nur Urlaub klingt schöner.
Facts
- 2. Semifinale, Do., 14. Mai
- Startnummer 8: Zypern
- Antigoni, "Jalla"
Zypern beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 41
- Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2018)
- Höchste Punktzahl: 436 (2018)
- Niedrigste Punktzahl: 2 (1999)
- Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden
- Wettquote: 51, 2% Siegeschance, Platz 11
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.