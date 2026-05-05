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© ESC

Jalla

Zypern: Antigoni

Von
05.05.26, 22:16
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Zypern wird beim ESC 2026 in Wien von Antigoni mit "Jalla" vertreten.  

Einen Sieg hat Antigoni Buxton (30) schon fix. Der Star der britischen Dating-Show „Love Island“ wurde nämlich bereits in November als 1. ESC-Fixstarterin verkündet. Nach Hits wie „Red Flag“ oder „Tomboy“ und einer Welttournee als Backgroundsängerin von Marina Satti  setzt die für freizügige Insta-Fotos bekannte Sirene mit dem Dance-Pop-Kracher „Jalla“ (mehr) auf einen sommerfrischen Mix aus Griechisch und Englisch. Nur Urlaub klingt schöner.  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 8: Zypern
  • Antigoni, "Jalla"

Zypern beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 41
  • Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2018)
  • Höchste Punktzahl: 436 (2018)
  • Niedrigste Punktzahl: 2 (1999)
  • Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden
  • Wettquote: 51, 2% Siegeschance, Platz 11   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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