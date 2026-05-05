Lettland wird beim ESC 2026 in Wien von Atvara mit "Ēnā" vertreten.

Die Sängerin, Komponistin und Influencerin Liene Stūrmane (33) nahm nach der Ausbildung an der Lettischen Musikakademie Jāzeps Vītols an zwei Castingshows und eine Chorwettbewerb teil, ehe sie mit ihrer Debütsingle „Pie Manis Tveries“ via TikTok viral ging. 2023 schrieb sie für die TV-Serie „Nelūgtie viesi“ die Titelmelodie „Pie manis tveries“. Nach den beiden Kompositionen für den lettischen Vorentscheid 2020 und 2024 sicherte sie sich nun mit der schicksalsschweren Ballade „Ēnā“ (Im Schatten), mit der sie das Tabuthema Alkoholmissbrauch aufarbeitet, das ESC-Ticket.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 9: Lettland

Atvara, "Ēnā"

Lettland beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 25

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2002)

Höchste Punktzahl: 186 (2015)

Niedrigste Punktzahl: 5 (2003)

Ergebnis 2025: 13. Platz (158 Punkte)

Wettquote: 151, weniger als 1% Siegeschance, Platz 22

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.