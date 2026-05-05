Met Gala 2026: Diese Stars erschienen ungeschminkt

Bei der Met Gala 2026 setzten die Stars auf natürliche Schönheit und erschienen in dezenten Make-up-Looks.

Die Met Gala 2026 stand ganz im Zeichen von „Fashion is Art“ – doch nicht nur die Mode war in diesem Jahr ein Statement, sondern vor allem die Beauty-Looks auf dem roten Teppich. Statt dramatischem Glamour und auffälligem Make-up dominierten überraschend natürliche Looks: Viele Stars erschienen fast ungeschminkt und setzten auf den angesagten „No-Makeup-Makeup“-Trend, der die Haut frisch, gesund und authentisch wirken lässt.

Der Effekt: Perfekt unperfekt. Leichte Foundation, kaum sichtbares Augen-Make-up, sanft definierte Brauen und zarte Lippenfarben sorgten dafür, dass die Stars wie die bessere Version ihrer selbst wirkten.

Gigi Hadid: Strahlende Haut statt schwerem Glam

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Gigi Hadid setzte auf einen bewusst reduzierten Beauty-Look, der perfekt zur künstlerischen Met-Gala-Interpretation passte. Statt stark konturierter Gesichtszüge zeigte sich das Model mit nahezu makelloser, leicht rosiger Haut, dezenten Lippen und minimalem Augen-Make-up. Auf Lidschatten wurde bewusst verzichtet, das Model trug nur Mascara. Der Fokus lag klar auf ihrer natürlichen Ausstrahlung.

Ashley Graham: Glow statt Make-up-Schichten

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Ashley Graham zeigte ebenfalls, wie modern Natürlichkeit wirken kann. Ihr Look wurde von einem warmen, goldenen Teint und einem subtilen Glow geprägt. Statt stark geschminkter Augen oder dramatischer Lippen setzte sie auf sanfte Frische – ergänzt durch einen fast hautidentischen Lip-Ton und leicht betonte Wimpern. Besonders auffällig: Die Haut stand eindeutig im Mittelpunkt und wurde bewusst nicht überdeckt.

Gracie Abrams: Soft, romantisch, reduziert

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Auch Gracie Abrams folgte dem Trend und kombinierte ihren Look mit einem insgesamt sehr soften Beauty-Konzept. Ihr Make-up wirkte wie eine leise Variation ihrer eigenen Gesichtszüge: ihre Sommersprossen blickten durch, ein Hauch Farbe auf den Lippen und ein insgesamt sehr natürlicher Ausdruck.