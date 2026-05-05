Fake-Nippel & viel Haut: Die heißesten Looks der Met Gala 2026

Der Nackt-Trend dominierte die Met Gala 2026: Stars zeigten so viel Haut wie nie zuvor.

Die Met Gala 2026 stand ganz im Zeichen eines Trends, der den roten Teppich selten so eindeutig dominierte wie in diesem Jahr: Naked Dressing. Unter dem Motto „Fashion Is Art“ zeigten die größten Stars der Welt nicht nur Couture – sondern vor allem ihre nackten Körper. Die Botschaft war klar: weniger Stoff, mehr Wirkung.

Der große Trend auf dem roten Teppich: „Weniger ist mehr“

Wenn es eine stilistische Richtung gab, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Gala zog, dann war es die radikale Rückkehr zur Körperinszenierung. Durchsichtige Stoffe, Cut-outs, strategisch platzierte Kristalle und fast skulpturale Konstruktionen sorgten dafür, dass viele Looks mehr enthüllten als verhüllten.

Die Modebotschaft dahinter: Der Körper selbst wird zur Leinwand. Perfekt passend zum diesjährigen Ausstellungskonzept im Metropolitan Museum of Art.

Kim Kardashian im Body-Statement-Look

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Einen der meistdiskutierten Auftritte des Abends lieferte Kim Kardashian. Sie erschien in einer bronzenen Brustpanzer-Konstruktion mit offenem Rock. Entstanden ist das Outfit gemeinsam mit Künstler Alan Jones und basiert auf einer Form aus den 1960er-Jahren. Ergebnis: eine Mischung aus Kunstobjekt, Mode und provokanter Körperarchitektur.

Kendall & Kylie Jenner: Schwestern im Nude-Code

Auch ihre Schwestern Kendall Jenner und Kylie Jenner setzten auf perfekt abgestimmte, aber völlig unterschiedliche Interpretationen des Naked-Trends.

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Kendall erschien in einem Look von Gap Studio by Zac Posen mit fast „sichtbarem“ Brust-Illusionseffekt und einer überraschenden Transformation mit Flügeln – inspiriert von einer „Göttin des Spiels“, wie der Designer selbst erklärte.

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Kylie hingegen entschied sich für ein hautenges Schiaparelli-Couture-Kleid, kombiniert mit Old-Hollywood-Wellen und Statement-Schmuck. Gemeinsam wirken die Looks fast wie eine stilistische Referenz an Kim Kardashians Nippel-BH.

Irina Shayk & Gigi Hadid setzten nackte Statements

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Einen der auffälligsten Auftritte lieferte Supermodel Irina Shayk in einer spektakulären Alexander-Wang-Kreation: ein kristallbesetzter BH mit Uhr-Detail und minimalen Abdeckungen – gerade genug, um die Grenzen zwischen Schmuck, Körper und Mode zu verblenden.

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Model-Kollegin Gigi Hadid setzte dagegen auf romantische Eleganz mit einem Miu-Miu-Kleid, das mit floralen Stickereien und transparenten Elementen spielte. Ein sanfter, aber ebenso körperbetonter Zugang zum Trend.

Von Simone Ashley bis Tyla: Haut als Stilmittel

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Simone Ashley ließ ihren Körper in silbernen Ketten verschwinden und perfektionierte den Trend zur „gezielten Enthüllung“.

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Sängerin Tyla setzte auf einen auffälligen Rückenfrei-Look von Valentino, inspiriert von Pfauenfedern – inklusive schimmerndem Body-Finish, das den Effekt verstärkte.

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Noch weiter ging Doechii, die in einem burgunderfarbenen Marc-Jacobs-Look sogar auf High Heels verzichtete und barfuß über den Teppich lief.

Zoë Kravitz & Alex Consani setzen auf transparente Dramatik

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Zoë Kravitz zeigte sich in einem schwarzen, durchsichtigen Spitzenkleid mit langen Ärmeln – elegant, aber komplett durchsichtig inszeniert.

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Noch extravaganter wurde es bei Alex Consani: Sie kombinierte ein transparentes Korsett mit einer überdimensionierten Federschleppe.

Ob glamourös, provokant oder romantisch interpretiert – die Stars setzten auf maximale Sichtbarkeit statt Zurückhaltung. Die Naked Looks der Met Gala 2026 zeigten eines deutlich: Die Grenze zwischen Mode und Körper verschwindet zunehmend.