Zoomitarbeiter verbrannte seine Frau im Tierpark

Die Leiche der Frau landete in der Müllverbrennungsanlage für Tierkadaver und Abfälle

Grausiger Verdacht gegen einen Mitarbeiter eines japanischen Zoos: Der Mann soll seine Frau getötet und ihren Körper in einer Müllverbrennungsanlage eingeäschert haben, in der normalerweise Tierkadaver und Abfälle verbrannt werden. "Die Polizei führt derzeit Ermittlungen durch und unsere Einrichtung wird in vollem Umfang daran mitarbeiten", teilte der Asahiyama-Zoo auf der im Norden Japans gelegenen Insel Hokkaido am Mittwoch mit.

Lokalen Medienberichten zufolge wurde der Mann zum Verschwinden seiner Frau befragt und gab daraufhin an, die Anlage "ein paar Stunden lang" genutzt zu haben, um ihren Körper zu verbrennen. Der Zoo, der wegen der Vorbereitungen auf die Sommersaison seit Monatsbeginn geschlossen ist, verschob nach eigenen Angaben wegen der Ermittlungen seine für den Mittwoch geplante Wiedereröffnung auf Freitag.