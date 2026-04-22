Jetzt wollen auch ÖVP-Stiftungsräte ORF-Wahl vorverlegen

Der neue Generaldirektor soll schon im Juni gewählt werden.

Am Donnerstag wird nicht nur entschieden, wer den ORF bis Ende 2026 führt, auch könnte die ORF-Wahl für die eigentliche nächste Führungsperiode ab 2027 vorverlegt werden.

Neben dem von der FPÖ entsandten Stiftungsrat Peter Westenthaler wollen auch Stiftungsräte aus dem ÖVP-"Freundeskreis" einen Antrag auf Vorverlegung der Wahl auf den 11. Juni (statt 11. August) einbringen. Argumentiert wird mit der "außergewöhnlichen Situation", in der sich der ORF gegenwärtig befinde. Sie verlange rasch Klarheit über die zukünftige Führung.

Lederer offen für Debatte

Laut "Kurier" zeigt sich Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer offen für eine Debatte dieser "interessanten Idee". Die Ausschreibung für den ORF-Generaldirektorenposten erfolgt in etwas mehr als einer Woche.