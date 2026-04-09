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Raub
© Getty Images

In Nobelbezirk

Sportlernachwuchs beraubt - Teenies erbeuteten 50 Cent

09.04.26, 12:58
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Auf dem Heimweg vom Training wurden Mittwoch am frühen Abend mehrere Nachwuchssportler - aufgrund der Örtlichkeit Fußball- oder Tennisspieler - von einer Teenie-Bande überfallen. Dabei wurde einem 15-Jährigen sage und schreibe 50 Cent geraubt. Die Täter wurden ausgeforscht.

Wien. Passiert ist der echt lohnende Coup um 18.05 Uhr auf der Hohen Warte in Döbling. Mehrere Jugendliche befanden sich nach dem Training am Nachhauseweg, als sie von vorerst unbekannten Teenie-Tätern angehalten und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurden.

Während die meisten Nachwuchssportler - alle so um die 14 und 15 - schnell davonrennen konnten, wurde ein 15-Jähriger von den Angreifern eingekesselt, mit einem Faustschlag gegen den Hinterkopf attackiert und zum Leeren seiner (Trainings)Hosentaschen gezwungen. Im Polizeibericht heißt es dazu wortwörtlich: "Da der Jugendliche lediglich einen geringen Geldbetrag bei sich hatte, wurden ihm 50 Cent geraubt."

Im Zuge der Fahndung konnte ein 14-jähriger Verdächtiger (ungeklärt arabischer Herkunft) von den einschreitenden Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Ein Raubkomplize, ein 13-Jähriger (Staatsbürgerschaft: ebenfalls ungeklärt), konnte namentlich ausgeforscht werden. Die Ermittlungen hinsichtlich eines dritten Beteiligten sind im Gange.

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