Für den guten Zweck: ''Rettet das Bier im U4!''

Bier trinken für den guten Zweck! Der Kult-Club U4 lädt zu einer besonderen Aktion in Zusammenarbeit mit "Caritas a_way".

Wien. Rettet das Bier- im U4! Über 60 Kisten Ottakringer Bier werden zu Gunsten der Jugendnotschlafstelle "Caritas a_way" vergeben- gegen eine freiwillige Spende. Der gesamte Gewinn geht an Notschlafstellen für Jugendliche der Caritas Wien & NÖ. Kurz: "Caritas a_way".

Ein nobles Projekt, da trinkt man doch gerne ein Bier. Oder zwei. Das Übernachten in a_way ist anonym und kostenlos. SozialarbeiterInnen der Caritas Wien, beraten und unterstützen vor Ort und suchen langfristige Lösungen. Mädchen und Burschen zwischen 14 und 20 Jahren werden aufgenommen, egal was der Hintergrund ist.

Samstag

Unterkünfte werden auch danach weitervermittelt. Jugendliche in Österreich, sind derzeit in schwierigen Lebensphasen, aus verschiedensten Gründen: eine Aktion die es braucht! Wann kann man helfen? Am Samstag den 29.1.,zwischen 13 und -17Uhr im U4.

Spenden, retten, trinken