Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Vermisste Person Donauinsel Großeinsatz
© Viyana Manset Haber

Badeunfall

Großeinsatz auf der Donauinsel: Toter aus Wasser gezogen

25.05.26, 16:49 | Aktualisiert: 25.05.26, 18:00
Teilen

Zeugen hatten die Rettung alarmiert. 

Beim Pier 22 bei der Neuen Donau lief am Nachmittag ein Großeinsatz. Auslöser soll eine Person gewesen sein, die ins Wasser ging und nicht mehr auftauchte. Taucher, Berufsfeuerwehr und Polizei waren ab kurz nach 15 Uhr vor Ort. Auch ein Helikopter war bei der Suchaktion im Einsatz. 

Großeinsatz Neue Donau Person ertrunken
© Viyana Manset Haber

Vermisste Person Donauinsel Großeinsatz
© Viyana Manset Haber

Großeinsatz Neue Donau Person ertrunken
© Viyana Manset Haber

Mittlerweile konnte ein Toter aus dem Wasser gezogen werden. Weitere Details zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt. 

Weitere Infos folgen...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen