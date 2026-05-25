Großeinsatz auf der Donauinsel: Toter aus Wasser gezogen

Zeugen hatten die Rettung alarmiert.

Beim Pier 22 bei der Neuen Donau lief am Nachmittag ein Großeinsatz. Auslöser soll eine Person gewesen sein, die ins Wasser ging und nicht mehr auftauchte. Taucher, Berufsfeuerwehr und Polizei waren ab kurz nach 15 Uhr vor Ort. Auch ein Helikopter war bei der Suchaktion im Einsatz.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Mittlerweile konnte ein Toter aus dem Wasser gezogen werden. Weitere Details zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt.

Weitere Infos folgen...