Bei Probefahrt: Teenie (17) fuhr Golfbesitzer nieder

Während der Fahrt soll der 17-Jährige den Besitzer gebeten haben, auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Danach wollte der Teenie mit dem Fahrzeug davonrasen.

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Ein Autoverkauf nahm in Wien eine dramatische Wendung: Ein 17-jähriger Österreicher steht im Verdacht, bei einer Probefahrt einen Pkw gestohlen und anschließend einen Mann schwer verletzt zu haben. Der Jugendliche soll über eine Onlineplattform Interesse an dem Fahrzeug gezeigt und mit dem 23-jährigen Besitzer eine Probefahrt vereinbart haben.

Besitzer ausgestiegen – plötzlich raste Wagen davon

Während der Fahrt soll der 17-Jährige den Besitzer gebeten haben, auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Als der 23-Jährige dieser Aufforderung nachkam, soll der Jugendliche plötzlich Gas gegeben und mit dem Auto davongefahren sein. Der Besitzer konnte den Standort des Fahrzeugs ausfindig machen und alarmierte Bekannte. Als diese den Pkw in der Industriestraße im 22. Bezirk entdeckten, stellte sich ein 21-Jähriger auf die Fahrbahn und versuchte, den Lenker zum Anhalten zu bewegen.

Fußgänger erfasst – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der Jugendliche soll jedoch weitergefahren und direkt auf den Mann zugesteuert sein. Der 21-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn vor Ort und brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Lenker flüchtete, konnte aber wenig später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt festgenommen werden. Ermittlungen ergaben zudem, dass der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.