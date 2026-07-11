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Mit Rettungsring

Badegast rettete Frau aus Tiroler See

Beispielbild zu dramatischen Verkehrsunfall in Wien Liesing
© APA
Dramatische Szenen haben sich Freitagabend am Reintalersee in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) ereignet.
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Eine 60-jährige Tirolerin geriet laut Medienberichten beim Schwimmen plötzlich, offenbar aufgrund von Kreislaufproblemen, in akute Not und drohte rund 40 Meter vom Ufer entfernt unterzugehen. Ein 29-jähriger Badegast aus Deutschland reagierte schnell, schnappte sich einen Rettungsring, sprang ins Wasser, schwamm zu der Frau und zog sie letztlich aus dem See.

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Weitere Badegäste kümmerten sich nach Angaben der Polizei dann gemeinsam um die Frau, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Die 60-Jährige soll noch Wasser ausgehustet haben, das sie zuvor, beim Versuch sich auf den Rücken zu drehen, geschluckt hatte. Die Einheimische war ansprechbar. Sie wurde letztlich zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

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