Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Hitze-Prognose

Wetter-Experte warnt: "Sieht katastrophal aus"

© Getty Images
Nach der Hitzewelle Ende Juni ist das Wetter derzeit zwar deutlich angenehmer. Doch Meteorologen blicken bereits mit Sorge auf die kommenden Wochen. Neue Prognosen deuten auf einen heißen und vor allem sehr trockenen Hochsommer hin.
OE24 auf Google bevorzugen

Wetterexperte Jörg Kachelmann schlägt Alarm. Mit Blick auf die neuesten Langfristmodelle schrieb er auf der Plattform X: "Die Vorhersagen sehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August." Für weite Teile Mitteleuropas gebe es derzeit "kaum Hoffnung".

Hitze und Trockenheit im Anmarsch

Grund für die düstere Einschätzung ist eine stabile Hochdrucklage über Westeuropa. Sie könnte laut Meteorologen über längere Zeit heiße und trockene Luft nach Mitteleuropa lenken. Dadurch würde nicht nur die Hitze zurückkehren, sondern sich auch die bereits bestehende Trockenheit weiter verschärfen.

Besonders betroffen wären Regionen, in denen es zuletzt nur wenig geregnet hat. Experten warnen vor einer steigenden Waldbrandgefahr und einer weiteren Austrocknung der Böden.

Auch interessant

WM-Spieler Jayden Adams (25) ist tot

Gabalier sorgt für Überraschung am Wörthersee

Wahnsinn! Tesla-Fahrerin schläft bei 100 km/h am Steuer

Nächste Hitzewelle schon in Sicht

Schon am Wochenende sollen die Temperaturen wieder deutlich ansteigen. Je nach Region sind Werte von über 30 Grad möglich. Von einer flächendeckenden Extrem-Hitzewelle gehen die Wetterdienste derzeit zwar noch nicht aus, dennoch dürfte es vielerorts wieder hochsommerlich werden. Die Nächte bleiben vorerst vergleichsweise angenehm, wodurch sich die Wärmebelastung in Grenzen hält.

Wie sich der August tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Langfristprognosen lassen die Meteorologen jedoch mit Sorge auf den weiteren Sommer blicken.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Linzer Forscher finden seltenstes Nashorn der Welt

Wetter-Experte warnt: "Sieht katastrophal aus"

Frittieröl umgeschüttet: Mitarbeiterin schwer verletzt

Millionen für Caritas-Projekt in Lanzendorf

Oper Burg Gars zeigt Meisterwerk unter Sternen

50 Künstler beflügeln Pulkautal Biennale

Millionen-Fieber: Wer knackt den riesigen Jackpot?

Haus explodiert: Walter S. (93) wollte "dem Ganzen ein Ende setzen"

Achtung vor Hitzegewittern! Wo es heute kracht

Halb Österreich hat Angst vor Altersarmut