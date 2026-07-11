Wetter-Experte warnt: "Sieht katastrophal aus"

Nach der Hitzewelle Ende Juni ist das Wetter derzeit zwar deutlich angenehmer. Doch Meteorologen blicken bereits mit Sorge auf die kommenden Wochen. Neue Prognosen deuten auf einen heißen und vor allem sehr trockenen Hochsommer hin.

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Wetterexperte Jörg Kachelmann schlägt Alarm. Mit Blick auf die neuesten Langfristmodelle schrieb er auf der Plattform X: "Die Vorhersagen sehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August." Für weite Teile Mitteleuropas gebe es derzeit "kaum Hoffnung".

Hitze und Trockenheit im Anmarsch

Grund für die düstere Einschätzung ist eine stabile Hochdrucklage über Westeuropa. Sie könnte laut Meteorologen über längere Zeit heiße und trockene Luft nach Mitteleuropa lenken. Dadurch würde nicht nur die Hitze zurückkehren, sondern sich auch die bereits bestehende Trockenheit weiter verschärfen.

Besonders betroffen wären Regionen, in denen es zuletzt nur wenig geregnet hat. Experten warnen vor einer steigenden Waldbrandgefahr und einer weiteren Austrocknung der Böden.

Nächste Hitzewelle schon in Sicht

Schon am Wochenende sollen die Temperaturen wieder deutlich ansteigen. Je nach Region sind Werte von über 30 Grad möglich. Von einer flächendeckenden Extrem-Hitzewelle gehen die Wetterdienste derzeit zwar noch nicht aus, dennoch dürfte es vielerorts wieder hochsommerlich werden. Die Nächte bleiben vorerst vergleichsweise angenehm, wodurch sich die Wärmebelastung in Grenzen hält.

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Wie sich der August tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Langfristprognosen lassen die Meteorologen jedoch mit Sorge auf den weiteren Sommer blicken.