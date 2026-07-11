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Video schockiert

Wahnsinn! Tesla-Fahrerin schläft bei 100 km/h am Steuer

© Carleigh King / Facebook
Eine Tesla-Fahrerin soll während der Fahrt auf einer Landstraße in Kanada eingeschlafen sein – obwohl das Auto mit rund 100 km/h unterwegs war. Besonders brisant: Auf der Rückbank sollen sich auch zwei Kinder befunden haben.
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Die Aufnahmen wurden von einer anderen Autofahrerin gemacht und verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie die Frau regungslos hinter dem Steuer sitzt, während der Tesla offenbar mit aktiviertem Fahrassistenzsystem weiterfährt.

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Sonnenbrille soll System ausgetrickst haben

Eigentlich überwacht Teslas Fahrassistenzsystem, ob der Fahrer aufmerksam bleibt. Nach ersten Berichten könnte die Frau das System jedoch unbeabsichtigt oder absichtlich mit einer großen Sonnenbrille ausgetrickst haben. Diese soll verhindert haben, dass die Innenkamera erkannte, dass ihre Augen geschlossen waren. Tesla weist ausdrücklich darauf hin, dass das System kein autonomes Fahren ermöglicht. Fahrer müssen jederzeit aufmerksam bleiben und sofort eingreifen können. Schlafen am Steuer ist daher verboten.

Polizei ermittelt

Die Behörden in der kanadischen Provinz British Columbia haben Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrerin drohen rechtliche Konsequenzen, da sie trotz aktiviertem Assistenzsystem die Kontrolle über das Fahrzeug behalten muss. Ob und welche Strafe letztlich verhängt wird, ist derzeit noch offen.

Video sorgt weltweit für Diskussionen

Der Vorfall entfacht erneut die Debatte über die Grenzen moderner Fahrassistenzsysteme. Das Video zeigt eindrucksvoll, dass solche Systeme den Fahrer zwar unterstützen, ihn aber nicht ersetzen. Gerade deshalb warnen Experten davor, die Technik mit vollautonomem Fahren zu verwechseln.

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