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Postalm-Sensation!

Maut-Bosse und Bauern retten Skigebiet

Schlepplift
© Getty
Die Zukunft des Skigebietes Postalm zwischen Abtenau (Tennengau) und Strobl (Flachgau) scheint gesichert zu sein.
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Hätte der Liftbetrieb zunächst bis spätestens 2028 eingestellt werden sollen, wird nun offenbar die Seilbahngesellschaft Winterpark Postalm GmbH auf die Strobler Mautstraßengesellschaft, die Abtenauer Mautstraßengesellschaft und die örtlichen Landwirte übergehen, berichteten die "Salzburger Nachrichten" (Samstag-Ausgabe).

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Der Kaufpreis soll "mehrere 100.000 Euro" betragen. Die Verhandlungen dazu wären noch im Gange. Laut Zeitung würde die Strobler Mautstraßengesellschaft dem Vernehmen nach mit 60 Prozent der Anteile die Mehrheitseigentümer sein, da sie auch 80 Prozent der Auffahrten verzeichnet. 35 Prozent gingen an die Abtenauer Mautstraßengesellschaft und fünf Prozent an die Landwirte. "Alle Gremien haben diesem Schritt zugestimmt. Das ist eine Sensation", wird Matthias Quehenberger, Geschäftsführer der Abtenauer Mautgesellschaft, in dem Bericht zitiert. Der letzte Beschluss fiel am Donnerstagabend in Abtenau mit einer Zustimmung von 99,5 Prozent.

Fix ist vorerst nur, dass der Sessellift nicht mehr in Betrieb gehen wird. Die Seilbahnanlage wurde verkauft und ist bereits abgebaut. Der sogenannte Gschlössl-Lift war in den vergangenen Wintersaisonen aufgrund von Schneemangel kaum mehr in Betrieb gewesen.

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