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Großeinsatz

Flammen-Inferno in Müllhalle: Floriani verletzt

© FF Bergheim
Das Feuer brach in einer Sperrmüllhalle aus. Rund 90 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen.
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Salzburg. Ein Müllhaufen auf der Anlage der Salzburger Abfallbeseitigung GmbH in Siggerwiesen in Bergheim (Flachgau) ist in der Nacht auf Dienstag in Brand geraten. Insgesamt 86 Feuerwehrleute löschten das Feuer, dabei wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Laut Polizei wurde er ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Die genaue Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Vermutet wird, dass ein weggeworfener Akku den Brand ausgelöst haben könnte. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

86 Florianis im Einsatz

Das Feuer brach am späten Montagabend aus, eine Brandmeldeanlage löste um 23.00 Uhr einen Alarm aus. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein bereits ausgedehnter Brand in der Sperrmüllhalle festgestellt", informierte die Freiwillige Feuerwehr Bergheim. Nach deren Angaben beteiligten sich 86 Feuerwehrleute an dem Löscheinsatz. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, umgehend sei Alarmstufe zwei ausgelöst worden.

Flammen-Inferno auf der Anlage der Salzburger Abfallbeseitigung. © FF Bergheim

"Für einen umfassenden Löschangriff, der zum Ablöschen sowie Sichern der Halle nötig war, mussten noch Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Anthering hinzugezogen werden", berichtete die Feuerwehr. "Nachdem die massive Brand- und Rauchentwicklung eingedämmt werden konnte, führte ein Ausräumen des Brandgutes zum letztendlichen Löscherfolg." Gegen 3.00 Uhr war der Brand gelöscht.

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Stundenlanger Einsatz der Feuerwehr Bergheim. © FF Bergheim

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