In NÖ gefasst
Geruch abführte Favoritner »Cannabis-Bauern«
NÖ, Wien. Zunächst fand die Polizei an der angezeigten Adresse - einem Haus in Strasshof an der Nordbahn - zwei Beschuldigte vor, die gerade mit dem Abernten einer Cannabisplantage beschäftigt waren. Ein dritter Beschuldigter konnte im Nahbereich der Liegenschaft angetroffen werden.
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Durch weitere Erhebungen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg gelang es den Ermittlern, eine zweite Plantage in einem Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn ausfindig zu machen. Zudem stellten die Bediensteten in der Wohnung eine unregistrierte Langwaffe sicher.
Insgesamt konnten mehr als 320 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die drei Beschuldigten – eine 49-jährige Frau, ein 43-jähriger Mann sowie ein 53-jähriger Mann, alle aus Favoriten – zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Die einheimischen Wiener wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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