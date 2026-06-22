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Österreich

In NÖ gefasst

Geruch abführte Favoritner »Cannabis-Bauern«

Stehventilator vor vielen Cannabispflanzen in einer Indoor-Aufzuchtanlage mit Beleuchtung.
© LPD NÖ
Da lag was in der Luft - Beamte aus  Deutsch-Wagram konnten nach Beschwerden aufgrund von starkem Cannabisgeruch gleich zwei Indoor-Farmen in Strasshof an der Nordbahn ausheben.
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NÖ, Wien. Zunächst fand die Polizei an der angezeigten Adresse - einem Haus in Strasshof an der Nordbahn - zwei Beschuldigte vor, die gerade mit dem Abernten einer Cannabisplantage beschäftigt waren. Ein dritter Beschuldigter konnte im Nahbereich der Liegenschaft angetroffen werden.

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Indoor-Plantagenraum mit zahlreichen Cannabispflanzen in Aufzuchtzelten und unordentlichem Inventar.
Zwiete Indoor-Anlage befand sich in einer Wohnung. © LPD NÖ

Durch weitere Erhebungen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg gelang es den Ermittlern, eine zweite Plantage in einem  Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn ausfindig zu machen. Zudem stellten die Bediensteten in der Wohnung eine unregistrierte Langwaffe sicher.

Insgesamt konnten mehr als 320 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die drei Beschuldigten – eine 49-jährige Frau, ein 43-jähriger Mann sowie ein 53-jähriger Mann, alle aus Favoriten – zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Die einheimischen Wiener wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

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