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In Tirol

Kuh attackiert Landwirtin

Braun-weiße Kuh steht auf grüner Weide vor Bergkulisse in Österreich unter blauem Himmel.
© Getty Images/500px Prime
38-Jährige wollte mit vierjähriger Tochter nach einem Kalb schauen
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Eine 38-jährige Landwirtin ist Montagnachmittag auf einer eingezäunten Weide in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einer Kuh attackiert und verletzt worden.

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Die Frau hatte mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen wollen, als es aus bisher unbekannter Ursache plötzlich zu der Attacke kam. Vier Zeugen, die den Vorfall aus der Ferne beobachtet hatten, eilten zur Hilfe, verscheuchten die Tiere und brachten die Frau aus dem Gefahrenbereich.

Schockraum der Innsbrucker Klinik

Die Vierjährige blieb unverletzt und konnte die Weide selbstständig verlassen, berichtete die Polizei. Die Landwirtin wurde von der Rettung sowie einem Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht.

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