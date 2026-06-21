Schwerer Crash
Zwei Biker sterben bei Unfall
Am Sonntagabend ereignete sich auf der Ennstalstraße zwischen Radstadt im Pongau und Mandling in der Obersteiermark ein tragischer Verkehrsunfall, wie "ORF Salzburg" online berichtet. Auf dem Gebiet des Bundeslandes Salzburg prallten aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Auto und ein Motorrad zusammen. Die Wucht des Crashs hatte fatale Folgen für die beiden Menschen, die auf dem Motorrad unterwegs waren.
Auch interessant
Jede Hilfe kam zu spät
Beide Personen erlitten bei dem Zusammenstoß derart schwere Verletzungen, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten. Passanten und weitere Ersthelfer, die sich an der Unfallstelle befanden, begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Als der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 aus dem obersteirischen Niederöblarn eintraf, konnte dieser jedoch nur noch den Tod der beiden Biker feststellen. Sie verstarben noch direkt am Unfallort.
Auto-Insassen im Krankenhaus behandelt
Auch die beiden Personen, die sich in dem beteiligten Auto befanden, kamen nicht unversehrt davon und wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachten die Einsatzkräfte die Verletzten in das Unfallkrankenhaus Schwarzach im Pongau. Wegen des Rettungseinsatzes und der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für längere Zeit komplett gesperrt werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden