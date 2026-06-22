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Tragischer Fund

Extreme Hitze: Mann (69) stirbt in seinem Auto

© Getty Images
Die Hitzewelle hat ein tragisches Opfer gefordert.
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In Saarlouis im deutschen Bundesland Saarland ist ein 69-jähriger Mann am Sonntag in seinem Auto gestorben. Während Deutschland unter Temperaturen von bis zu 38 Grad leidet, warnen Meteorologen bereits vor noch extremerer Hitze in den kommenden Tagen.

Leblos im Wagen gefunden

Der Mann wurde laut Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Großen Markt in Saarlouis leblos in seinem Fahrzeug entdeckt. Rettungskräfte versuchten noch, den 69-Jährigen zu reanimieren. Doch jede Hilfe kam zu spät. Ein Sprecher der Polizei bestätigte: "Es handelt sich um einen natürlichen Tod aufgrund einer Vorerkrankung und der aktuellen, extremen Wetterlage." Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus.

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Deutschland stöhnt unter Rekord-Hitze

Die Sommerhitze hält Deutschland weiter fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer starken bis regional sogar extremen Wärmebelastung. Bereits am Montag werden vielerorts Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet. Besonders brisant: Zur Wochenmitte könnte die Hitze noch einmal deutlich zulegen. Im Südwesten Deutschlands rechnen Wetterexperten lokal sogar mit Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke.

Hitzewelle auch in Österreich

Auch Österreich kämpft bereits seit Tagen mit sommerlichen Höchstwerten. Und die Wetter-Prognosen deuten auf eine weitere Verschärfung hin: Kommende Woche könnten die Temperaturen regional sogar auf bis zu 37 Grad klettern.

Vor allem in Städten wie Wien, Graz oder Linz werden die Nächte zunehmend zur Belastung. Experten warnen, dass insbesondere ältere Menschen, Herz-Kreislauf-Patienten und Personen mit Vorerkrankungen gefährdet sind. Ärzte raten deshalb, ausreichend zu trinken, direkte Mittagssonne zu meiden und auf Warnsignale des Körpers wie Schwindel, Kreislaufprobleme oder starke Erschöpfung zu achten. Der Todesfall in Deutschland macht deutlich: Extreme Hitze ist nicht nur unangenehm – sie kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden.

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