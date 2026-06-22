Schock-Rücktritt in Purkersdorf

Stefan Steinbichler (SPÖ) hat am Montag überraschend seinen Rücktritt als Bürgermeister von Purkersdorf bekanntgegeben. Grund: fehlende Energie für das Amt.

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„Ich spüre, dass mir die Motivation nicht mehr in dem Maße zur Verfügung steht wie früher", schreibt er in einem Brief an die Bevölkerung.

Acht Jahre. Steinbichler hatte das Amt 2018 von Langzeit-Stadtchef Karl Schlögl übernommen. Die SPÖ fuhr seither bei Gemeindewahlen Verluste ein, 2020 ging die absolute Mehrheit verloren. Partei-Differenzen seien aber nicht der Grund – „die gibt es jeden Tag."

Nächste Woche soll Tochter des Ex-Bürgermeisters gewählt werden

Nachfolge. Bereits nächsten Montag soll Stadträtin Jasmin Klemmer-Schlögl – Tochter des Ex-Bürgermeisters – gewählt werden. Bis dahin führt Vizebürgermeister Viktor Weinzinger die Geschäfte.