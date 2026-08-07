Panattoni investiert in Schwechat

Über ein halbes Jahrhundert lag es brach – jetzt schreibt ein Grundstück in Schwechat ein neues Kapitel der Wirtschaftsgeschichte.

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Seit 1969 dämmerte das Areal der einstigen Hammerbrotwerke im Dornröschenschlaf. Nun setzt der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Panattoni zum großen Comeback an.

Von der Brache zum Logistik-Hotspot Wien Ost

Auf rund 31.800 Quadratmetern entsteht der "Panattoni Park Wien Ost" mit insgesamt 16.050 Quadratmetern Mietfläche für Logistik- und Light-Industrial-Nutzungen.

Strategisch bestens positioniert

Der Standort punktet mit einer Lage, von der andere Entwickler nur träumen können: nahe der Wiener Stadtgrenze, exzellent angebunden an den Flughafen Wien, das überregionale Straßennetz und den öffentlichen Verkehr. Genau diese Konstellation macht das Projekt für Panattoni zum Volltreffer – ins Visier genommen werden vor allem Unternehmen aus Life Sciences, Pharma und Medizintechnik sowie flughafennahe Dienstleister, für die Geschwindigkeit und Erreichbarkeit über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Rückenwind von der Stadt

Die Entwicklung erfolgt laut Panattoni in enger Abstimmung mit der Stadt Schwechat. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) sieht darin weit mehr als nur ein Bauprojekt: "Wir bekommen ein historisch wichtiges, lange ungenutztes Grundstück als lebendigen Teil der Stadt zurück. Das ist für Schwechat eine große wirtschaftliche Chance."

Fazit

Aus einer jahrzehntelangen Industriebrache wird ein moderner Wirtschaftsstandort – Panattoni verwandelt Geschichte in Zukunft und verschafft Schwechat einen kräftigen wirtschaftlichen Schub.