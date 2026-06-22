Mickie Krause macht Wien zur Party-Playa

Mallorca-Feeling, Pop-Hits und Techno-Nostalgie: Das Donauinsel Open Air bringt im Juli internationale Stars und Party-Größen nach Wien und verwandelt damit die Insel in Österreichs größte Feierzone.

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Wien steht vor neun Tagen Ausnahmezustand! Von 17. bis 25. Juli verwandelt sich die Donauinsel in die größte Partyzone Österreichs. Beim "4. Donauinsel Open Air 2026" geben sich internationale Superstars, Ballermann-Größen und Eurodance-Legenden die Klinke in die Hand.

Auftakt mit Mickie Krause und der größten Mallorcaparty Österreichs

Der Startschuss fällt am 17. Juli mit "Baller Island" – Österreichs größter Mallorcaparty. Angeführt wird das Party-Spektakel von Ballermann-König Mickie Krause, der mit seinen Kult-Hits für Eskalation sorgen will.

Mit dabei sind außerdem Isi Glück, Lorenz Büffel („Johnny Däpp“), Julian Sommer, Marry, die Zipfelbuben, Frenzy, Julian Benz, Matty Valentino sowie zahlreiche weitere Szene-Stars. Die Veranstalter versprechen echtes Playa-de-Palma-Feeling mitten in Wien.

Mickie Krause freigestellt © Janis Meyer

90er-Hits, Roxette und Weltstar Rita Ora

Doch damit nicht genug: Bereits am 18. Juli übernehmen die Ikonen der 90er-Jahre die Bühne. Bei "It's My Life" sorgen die Vengaboys, Snap! und Dr. Alban für eine geballte Ladung Nostalgie.

Ein weiteres Highlight folgt am 22. Juli mit Roxette. Nur einen Tag später steht mit Rita Ora ein internationaler Weltstar auf der Donauinsel-Bühne.

Am 24. Juli heißt es dann "Forever Young": Kim Wilde, Paul Young und weitere Musikgrößen der 80er-Jahre lassen die größten Hits ihrer Karriere wieder aufleben.

Baller Island © Renate Steinberger EL SHADDAI Ph

Die 2000er erobern die Donauinsel

Baller Island © Renate Steinberger EL SHADDAI Ph

Das große Finale steigt am 25. Juli bei "Millennium Beats". Hier treffen die Helden der 2000er aufeinander. Mit dabei sind unter anderem Basshunter, Groove Coverage, Mark’Oh, Brooklyn Bounce, Lasgo, Shaun Baker, Aquagen, Special D., Starsplash und Darius & Finlay.

Fans von Eurodance, Trance und HandsUp dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise zurück in die Ära der Großraumdiskotheken freuen.

Die exklusivste Party-Zone des Festivals

Wer das Festival besonders exklusiv erleben möchte, kann einen Platz in der streng limitierten VIP Premium Lounge buchen. Neben bester Sicht auf die Bühne warten Buffet, Cocktailbar, inkludierte Getränke, eigene VIP-Bereiche und ein Shuttle-Service auf die Gäste.

Tickets ab 75 Euro

Das Donauinsel Open Air 2026 findet von 17. bis 25. Juli auf der Wiener Donauinsel statt. Tickets sind ab 75 Euro erhältlich. Für einige Veranstaltungstage werden die VIP-Pakete bereits knapp.

Fest steht: Mit Ballermann-Stars, internationalen Pop-Größen und den größten Dance-Hits der vergangenen Jahrzehnte könnte die Donauinsel im Juli zur heißesten Party-Adresse des Landes werden.