So will Rangnick im Trainer-Duell siegen

Unser Taktik-Professor hat klaren Plan für Messi & Co.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit gerade einmal 48 Jahren hat Lionel Scaloni bereits alles erreicht, wovon ein Trainer träumt. Seit seinem Amtsantritt im August 2018 formte er aus einer kriselnden Star-Truppe eine der dominantesten Turniermaschinen der modernen Fußballgeschichte.

Seine unglaubliche Erfolgsquote von 2,43 Punkten pro Spiel unterstreicht, warum Argentinien unter seiner Regie so extrem schwer zu knacken ist.

Rangnick-Motto: Mittelfeld erobern!

Auf der anderen Seite steht unser "Professor". Mit seinen 67 Jahren bringt Ralf Rangnick die geballte Erfahrung aus Jahrzehnten im internationalen Spitzenfußball mit. Seit Juni 2022 hat er dem österreichischen Nationalteam ein völlig neues, aufregendes Gesicht verpasst: Aggressives Pressing, mutiges Umschaltspiel und ein unerschütterlicher Glaube an die eigene Stärke gegen die Großen der Welt.

© APA/AFP/PAUL ELLIS

Und so will Rangnick Scaloni heute überraschen: Österreich wird versuchen, den kontrollierten Spielaufbau über den tiefen Spielmacher Enzo Fernández im Keim zu ersticken. Denn das Ziel von Argentinien ist: Sie suchen die flachen Kombinationen durch das Zentrum, um die gegnerischen Linien auseinanderzuziehen, bis sich die Lücke für den tödlichen Pass auf Messi oder Julián Álvarez öffnet. Um die Kreise dieses Trios einzuschränken, wird das ÖFB-Team nicht passiv hinten abwarten, sondern das Spiel mutig im vorderen Drittel attackieren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Zentrum: Wer die Kontrolle über das Mittelfeld erringt, gewinnt dieses Spiel.