Bier-Ranking: Wiens Top 5 Mikrobrauereien

Österreichs Bierlandschaft wird maßgeblich von innovativen Mikrobrauereien geprägt, die traditionelles Handwerk, regionale Zutaten und Kreativität vereinen. Das aktuelle Falstaff-Voting kürt nun Wiens Top 5 in diesem Bereich.

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Auf Platz fünf ist das Bräuhaus Ten.Fifty in der alten Ankerbrotfabrik (1100 Wien). Diese völlig unabhängige Craft-Beer-Brauerei setzt ihren Fokus rein auf höchste Qualität, Authentizität sowie langsame, natürliche Brauprozesse.

Platz vier geht an das etablierte Medl-Bräu (1140 Wien), das bereits seit 1989 streng nach dem Reinheitsgebot braut und mit unfiltrierten Spezialitäten für echtes Wiener Wirtshausgefühl sorgt.

Den dritten Platz belegt das Leopoldauer Brauhandwerk (1210 Wien). Die beiden Gründer Reinhard Feigl und Bernhard Schaden stärken seit dem Jahr 2019 mit viel Herzblut die regionale Biervielfalt im Norden der Stadt.

Auf Platz zwei folgt die Enkidus Braustube (1220 Wien), wo Braumeister Stephan Hülber handwerkliche, naturbelassene Biere ganz nach seinem Motto braut: "Ich will frisches Bier für jeden!"

Komplettiert wird das Ranking auf dem ersten Platz mit der Rodauner Biermanufaktur (1230 Wien) von Kurt Tojner. Der leidenschaftliche Diplombiersommelier betont: "Genuss und Vielfalt erlebbar machen das ist meine Ambition!" Gemeinsam beweisen diese fünf Betriebe, wie lebendig, regional und charaktervoll die heimische Bierkultur heutzutage ist.