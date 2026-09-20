Rekord-Glaubens-Fest
Gesegneter Rekord beim "Marsch für Jesus"
Hauptorganisator Johannes Unosson zeigt sich zutiefst bewegt: „Wir freuen uns riesig über den großartigen Zuspruch und die vielen Menschen, die nach Wien gekommen sind." Aus Salzburg, Oberösterreich und Kärnten reisten Gläubige an, mit Bussen, Zügen und dem eigenen Auto, um dabei zu sein.
20.000 feiern Jesus in Wien
Mehr als 600 Ehrenamtliche leisteten über 10.000 Stunden im Dienst des Glaubens: „Sie haben mitgemacht, weil sie begeistert sind von Jesus und diese lebensverändernde Begeisterung mit möglichst vielen Menschen teilen wollten."
Über hundert Gemeinden vereint
Freikirchen, die Römisch-Katholische Kirche, Teile der Evangelischen Kirche und viele weitere christliche Gemeinschaften trugen das Fest gemeinsam. „Der Marsch für Jesus war keine Demonstration gegen etwas, sondern ein gemeinsames Glaubensfest, bei dem der Glaube an Jesus im Vordergrund stand und öffentlich gefeiert wurde", so das Organisationsteam.
"Der Marsch für Jesus war keine Demonstration gegen etwas, sondern ein gemeinsames Glaubensfest, bei dem der Glaube an Jesus im Vordergrund stand und öffentlich gefeiert wurde", heißt es aus dem Organisationsteam. Veranstaltet wurde das Event vom Kreis zur Einheit, gemeinsam mit der Evangelischen Allianz Österreich und dem Runden Tisch - Weg der Versöhnung.
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Lobpreis, Marsch und Fest bis in den Abend
Bereits am Freitag stimmte die Band Worship Revolution musikalisch ein. Am Samstag versammelten sich die Teilnehmer am Schwarzenbergplatz zur Lobpreiszeit mit den Himmelstürmern, ehe der sechs Kilometer lange Marsch um den Ring begann. Viele schlossen sich zu Fuß an oder fuhren im offenen Doppeldeckerbus mit.
Rekord-Fest des Glaubens in Wien
Im Anschluss bot ein buntes Kinderprogramm Unterhaltung für die jüngsten Besucher, ehe das "Fest für Jesus" am Schwarzenbergplatz stattfand. Bei Key2Life-Konzerten von Solarjet, Copain und Martin Smith sowie durch persönliche Lebensberichte und Gebete klingt die Veranstaltung bis 21:30 Uhr feierlich aus.
Kurzum: Der Marsch war ein unglaubliches Fest für Jesus und unseren Glauben - fröhlich, lebendig, bunt und vielfältig aus allen Konfessionen und Denominationen.
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