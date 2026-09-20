Warmer Herbst: Neue Woche bringt bis zu 24 Grad

Wechselhaft und windig im Osten, freundlicher im Westen und Süden, das ist die Wetterprognose der Geosphere Austria.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An der Alpennordseite halten sich zum Wochenbeginn bis Vormittag viele Wolken, die ein paar Regenschauer bringen. Am Nachmittag bilden sich zusätzlich im Nordosten und Osten Quellwolken und stellenweise können Regenschauer niedergehen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag maximal 14 bis 24 Grad.

Am Dienstag gibt es im Westen und Süden trockenes Wetter mit viel Sonnenschein. Im übrigen Österreich wechseln Wolken und sonnige Phasen einander rasch ab, dazu ist mit einigen Regenschauern zu rechnen, vor allem entlang der Alpennordseite vom Salzkammergut ostwärts sowie generell im Osten. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken und Schauer allmählich weniger. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.500 und 1.800 m Seehöhe. Der Wind weht im Westen und Südwesten schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und zwölf Grad, die Höchstwerte zwischen zwölf und 22 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Süden.

Zwischenhocheinfluss

Mit Zwischenhocheinfluss scheint am Mittwoch verbreitet die Sonne. In weiten Teilen des Landes scheint die Sonne nahezu ungestört. Etwas mehr Quellwolken zeigen sich im Tagesverlauf noch im Osten, aber auch hier bleibt die Schauerneigung gering. Frühtemperaturen null bis zehn Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.

Am Donnerstag zieht von Nordwesten her ein kleinräumiges Tief in hohen Luftschichten über Österreich und bringt im Tagesverlauf zunehmend dichte Wolken und auch Regenschauer, mit Schwerpunkt voraussichtlich im Bergland. Gewitter sind ebenfalls möglich. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 14 bis 22 Grad.

Mit nördlicher Höhenströmung ziehen zum Ende der Arbeitswoche im Norden und Osten zunächst noch einige Wolkenfelder durch, mitunter gibt es im Bergland in den Staulagen noch Regenschauer. Schneefallgrenze um 1.900 m Seehöhe. Von Westen her steigt der Luftdruck aber tagsüber und im Tagesverlauf setzt sich dann überall sonniges Wetter durch. Der Wind weht schwach, im Osten teils auch mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen drei bis elf Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.