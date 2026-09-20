Bangen um Stubentiger

Die Feuerwehr Ybbsitz rettet eingeklemmte Katze in letzter Sekunde!

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Anwohner schlagen Alarm

Aufmerksame Nachbarn hören die verzweifelten Schreie des Tieres und zögern nicht lange: Sofort alarmieren sie die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist die Lage bereits kritisch, das Tier wirkt sichtlich erschöpft, jede Minute zählt.

Rettung mit Fingerspitzengefühl

Mit ruhiger Hand und viel Geschick befreien die Ybbsitzer Feuerwehrleute die verängstigte Katze aus ihrer misslichen Lage. Behutsam, aber zielsicher gelingt die Rettung, ohne dass das Tier verletzt wird.

Happy End für den kleinen Ausreißer

Die FF Ybbsitz gibt Entwarnung: Dem Tierchen geht es gut! Ein Einsatz, der zeigt, wie wichtig aufmerksame Nachbarn und schnelles Handeln sein können, auch wenn es um ein kleines Fellknäuel geht.

Ein lautes Miauen, das durch die Nacht schneidet – dann der Schock: In Ybbsitz steckt eine Katze in einem gekippten Dachgeschoßfenster fest, ihre Hinterpfote eingeklemmt im engen Fensterspalt. Ein dramatischer Fluchtversuch, der beinahe böse endet.

Anwohner schlagen Alarm

Aufmerksame Nachbarn hören die verzweifelten Schreie des Tieres und zögern nicht lange: Sofort alarmieren sie die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist die Lage bereits kritisch, das Tier wirkt sichtlich erschöpft, jede Minute zählt.

Rettung mit Fingerspitzengefühl

Mit ruhiger Hand und viel Geschick befreien die Ybbsitzer Feuerwehrleute die verängstigte Katze aus ihrer misslichen Lage. Behutsam, aber zielsicher gelingt die Rettung, ohne dass das Tier verletzt wird.

Happy End für den kleinen Ausreißer

Die FF Ybbsitz gibt Entwarnung: Dem Tierchen geht es gut! Ein Einsatz, der zeigt, wie wichtig aufmerksame Nachbarn und schnelles Handeln sein können, auch wenn es um ein kleines Fellknäuel geht.