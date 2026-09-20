Besuchermagnet
Fossilienwelt im Höhenflug
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) freut sich gemeinsam mit LAbg. Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) und ecoplus Prokuristin Petra Patzelt über den Erfolg. „100.000 Besucher seit der Neueröffnung sind ein großer Erfolg.
Zeitreise mit Rekordzuspruch
Die Fossilienwelt macht die Erdgeschichte unserer Heimat auf spannende Weise erlebbar und bietet viel für die ganze Familie", betont Mikl-Leitner. Gepp ergänzt, das Ausflugsziel ziehe Besucher weit über die Region hinaus an und stärke die Attraktivität des Weinviertels.
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Rutschen, Wasserspiele und Fossiliensuche
Die Fossilienwelt setzt auf eine Mischung aus Wissen, Spiel und Naturerlebnis. Zu den Highlights zählen die interaktive Erlebnisausstellung, die Riesenschneckenrutsche, ein Wasserspielplatz sowie die beliebte Fossiliensuche.
Weinviertels neuer Besuchermagnet
Geschäftsführer Christian Lang zeigt sich stolz: „Die positive Entwicklung zeigt, dass die Fossilienwelt bei Familien großen Anklang findet. Der Erfolg ist das Ergebnis des engagierten Einsatzes unseres gesamten Teams."
Jubiläumsgast mit Tochter überrascht
Als 100.000. Besucher wurden Konstantin Karner und Tochter Josefina begrüßt. „Es gibt hier für Groß und Klein viel zu entdecken. Wir haben spannende Einblicke in die Erdgeschichte erhalten und einen schönen Tag miteinander verbracht", so Karner. Auch die ecoplus Regionalförderung sieht sich bestätigt: Prokuristin Petra Patzelt betont, solche Investitionen stärkten die regionale Wertschöpfung nachhaltig.
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