Dürre-Drama: Weinernten bricht um ein Viertel ein

Die Rekorddürre trifft Österreichs Landwirtschaft mit voller Wucht – und der Wein leidet besonders. Die Weinernte fällt heuer um ein Viertel niedriger aus als im langjährigen Schnitt. Auch bei Äpfeln droht ein Minus von einem Drittel gegenüber 2025.

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Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger schlägt Alarm: „Die Missernte der Herbstkulturen fällt noch dramatischer aus, als befürchtet." Die Landwirtschaft sei von einer Trockenheit „bisher ungeahnten Ausmaßes" getroffen worden. Das Dürrepaket der Regierung sei „überlebensnotwendig".

Sorge um die Weinviertel-Winzer

Besonders bitter trifft es die Weinbauern im trockenheitsgeplagten Osten Österreichs. Die anhaltende Hitze und der ausbleibende Regen setzen den Rebstöcken massiv zu, kleinere Beeren und geringere Erträge sind die Folge. Für viele Betriebe im Weinviertel bedeutet das Ernteminus einen herben finanziellen Rückschlag, gerade nach ohnehin herausfordernden Vorjahren.

Kartoffel, Mais und Soja brechen ein

Auch abseits vom Wein hagelt es schlechte Zahlen: Bei Kartoffeln erwartet die Landwirtschaftskammer ein Minus zwischen 50 und 70 Prozent, „dramatisch". Körnermais bricht um knapp 30 Prozent ein, Sojabohnen sogar um über 50 Prozent. Bei Zuckerrüben drohen bis zu 52 Prozent weniger Ertrag als im Vorjahr.

Immerhin: Getreide hält sich besser

Ein Lichtblick: Die Getreideernte fällt weniger schlecht aus als noch im August befürchtet. Statt eines Minus von 14,4 Prozent liegt der Rückgang nun bei 10,9 Prozent.