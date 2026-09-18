Bahn frei fürs Dirndltal

Wenn die Dirndlfrucht reif ist, hält's die Niederösterreicher nicht mehr zu Hause – vom 25. bis 27. September verwandelt sich das Pielachtal beim Dirndltaler Festwochenende in ein einziges großes Erntefest.

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Und wer clever ist, lässt das Auto stehen: Die Mariazellerbahn schaukelt die Gäste ganz ohne Parkplatzsuche und Stauförmigkeit direkt zu den schönsten Feststandorten.

„Unsere Mariazellerbahn ermöglicht unseren Landsleuten und Familien eine stressfreie An- und Abreise zu den einzelnen Events in den malerischen Pielachtal-Gemeinden", schwärmt Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Kirtag, Kakao und Kunsthandwerk: Ein Wochenende, drei Genusswelten

Den Auftakt macht Obergrafendorf: Schon am Freitag wird beim „Kleinen Dirndlkirtag am Wochenmarkt" aufgetischt, was das Pielachtal an Schmankerln zu bieten hat – dazu gibt's Musik zum Mitwippen.

Am Samstag wird's dann so richtig fruchtig: Bei FuXsteiner in Kirchberg an der Pielach heißt es „Dirndl g'spian – von der Blüte ins Glas" – Manufaktur-Führung, Film und Verkostung inklusive. Wer's lieber schokoladig mag, spaziert weiter zur „World of Styx" in Obergrafendorf, wo bei der Gold-Tour nicht nur genascht, sondern auch hinter die Kulissen der Naturkosmetikproduktion geblickt wird.

Wenn Hofstetten-Grünau zur Kunstbühne wird

Am Wochenende schließlich rollt die Kunst an: Bei den „Pielachtaler Künstlertagen" zeigen regionale Kreative ihr Handwerk, während Kulinarik und Musik für die passende Festival-Stimmung sorgen.

„Das Pielachtal steht ein ganzes Wochenende lang im Zeichen der beliebten Dirndlfrucht. Unsere Mariazellerbahn steht als regionaler Mobilitätspartner bereit und bringt die Gäste bequem und entspannt zu den verschiedenen Feststandorten", ergänzen NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl unisono.

Fazit: Ticket lösen, einsteigen, genießen – das Pielachtal wartet mit offenen Armen (und vollen Gläsern) auf seine Gäste.