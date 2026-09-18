Wiederwahl
Wirtschaftsbund NÖ: Ecker mit 88,7 % im Amt bestätigt
Der WKNÖ-Präsident und Steinmetzmeister aus Wolfsgraben führt seinen Familienbetrieb mit 80 Mitarbeitern in zweiter Generation.
"Ich nehme dieses Vertrauen mit großer Dankbarkeit an, aber vor allem mit einem klaren Auftrag. Unsere Betriebe stehen wirtschaftlich unter enormem Druck, und gleichzeitig müssen auch wir als Interessenvertretung bereit sein, uns weiterzuentwickeln. Wir müssen zuhören, ändern, was nicht mehr funktioniert, und mit aller Kraft vertreten, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Genau diesen Weg möchte ich gemeinsam mit unserem Team und unseren Mitgliedern gehen", so WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker, nach seiner Wiederwahl.
„WB NÖ neu denken": Erneuerung ist angesagt
Gleichzeitig startet der Wirtschaftsbund einen Erneuerungsprozess mit dem Titel „WB NÖ neu denken". Ziel ist es, früh Verantwortung an eine neue Generation zu übergeben. Ein zwölfköpfiges Entwicklungsteam aus Funktionären unter 45 Jahren begleitet den Prozess und bringt eigene Vorschläge ein. Bei der jüngsten Wirtschaftskammerwahl hatte der Wirtschaftsbund 73 Prozent der Mandate erreicht.
Prominente Gäste bei der Hauptversammlung
Mit dabei waren unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKÖ-Präsidentin Martha Schultz, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.
Auch interessant
Servus: „Kein Schönwettersegeln"
Nationalratsabgeordneter Harald Servus sieht die Wiederwahl als Auftrag: „Das wird kein Schönwettersegeln in den nächsten Jahren." Als Erfolge nennt er die geplante Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028 sowie die Aktivpension. Offen bleibe der Bürokratieabbau.
Der wiedergewählte Landesgruppenvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Landesgruppenobmann: Wolfgang Ecker
Landesgruppenobmann Stv.: Kurt Hackl, Ingeborg Dockner, Jochen Flicker, Thomas Welser
Finanzreferent und Abschlussprüfer: Jürgen Sykora, Baldinger&Partner Wirtschaftsprüfung GmbH vertreten durch Martin Riedl
Ständiges Schiedsgericht: Hans-Jörg Haftner, Michaela Steinacker Kraft Statut im Landesgruppenvorstand: Harald Servus, Elisabeth Zehetner
Kooptierungen mit Stimmrecht: Christian Moser, Erich Moser, Monika Eisenhuber, Vera Sares, Michaela Habinger
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden