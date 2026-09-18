Wirtschaftsbund NÖ: Ecker mit 88,7 % im Amt bestätigt

Klares Ergebnis in St. Pölten: Wolfgang Ecker wurde bei der 20. Landesgruppen-Hauptversammlung des Wirtschaftsbundes Niederösterreich mit 88,67 Prozent als Landesgruppenobmann wiedergewählt.

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Der WKNÖ-Präsident und Steinmetzmeister aus Wolfsgraben führt seinen Familienbetrieb mit 80 Mitarbeitern in zweiter Generation.

"Ich nehme dieses Vertrauen mit großer Dankbarkeit an, aber vor allem mit einem klaren Auftrag. Unsere Betriebe stehen wirtschaftlich unter enormem Druck, und gleichzeitig müssen auch wir als Interessenvertretung bereit sein, uns weiterzuentwickeln. Wir müssen zuhören, ändern, was nicht mehr funktioniert, und mit aller Kraft vertreten, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Genau diesen Weg möchte ich gemeinsam mit unserem Team und unseren Mitgliedern gehen", so WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker, nach seiner Wiederwahl.

„WB NÖ neu denken": Erneuerung ist angesagt

Gleichzeitig startet der Wirtschaftsbund einen Erneuerungsprozess mit dem Titel „WB NÖ neu denken". Ziel ist es, früh Verantwortung an eine neue Generation zu übergeben. Ein zwölfköpfiges Entwicklungsteam aus Funktionären unter 45 Jahren begleitet den Prozess und bringt eigene Vorschläge ein. Bei der jüngsten Wirtschaftskammerwahl hatte der Wirtschaftsbund 73 Prozent der Mandate erreicht.

Prominente Gäste bei der Hauptversammlung

Mit dabei waren unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKÖ-Präsidentin Martha Schultz, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Servus: „Kein Schönwettersegeln"

Nationalratsabgeordneter Harald Servus sieht die Wiederwahl als Auftrag: „Das wird kein Schönwettersegeln in den nächsten Jahren." Als Erfolge nennt er die geplante Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028 sowie die Aktivpension. Offen bleibe der Bürokratieabbau.

Der wiedergewählte Landesgruppenvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Landesgruppenobmann: Wolfgang Ecker

Landesgruppenobmann Stv.: Kurt Hackl, Ingeborg Dockner, Jochen Flicker, Thomas Welser

Finanzreferent und Abschlussprüfer: Jürgen Sykora, Baldinger&Partner Wirtschaftsprüfung GmbH vertreten durch Martin Riedl

Ständiges Schiedsgericht: Hans-Jörg Haftner, Michaela Steinacker Kraft Statut im Landesgruppenvorstand: Harald Servus, Elisabeth Zehetner

Kooptierungen mit Stimmrecht: Christian Moser, Erich Moser, Monika Eisenhuber, Vera Sares, Michaela Habinger