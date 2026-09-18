Neunkirchen: Vandalen verewigten sich in Betonbett

Ein dreister Vandalenakt sorgt in Peisching für Ärger: In der Nacht auf Donnerstag stiegen zwei Personen über die Absperrgitter einer Baustelle am Furtweg und liefen über die frisch betonierte Brücke über den Kehrbach – obwohl die Baustelle ordnungsgemäß abgesichert war.

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Die frisch hergestellte Deckschicht der Brücke wurde durch die Aktion vollständig zerstört, teilte die Stadtgemeinde Neunkirchen mit. Nun sind aufwendige Sanierungsarbeiten nötig. Die Stadt rechnet mit Zusatzkosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro sowie einer Bauverzögerung von rund einer Woche.

Baufirma muss nachbessern

Die zuständige Firma Klöcher Bau arbeitet bereits an einem Plan, wie die beschädigte Schicht fachgerecht repariert werden kann, um die Folgen möglichst schnell aus der Welt zu schaffen.

Zwei Vandalen zerstörten auf voller Länge. © Neunkirchen

Polizei sucht Zeugen, Stadt prüft Klage

Weil klar von Sachbeschädigung auszugehen ist, zieht die Stadt nun rechtliche Schritte in Erwägung. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Stadtpolizei Neunkirchen unter 02635/62000 melden.

Bürgermeister Teix: „Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden"

Bürgermeister Peter Teix (ÖVP) zeigt sich empört: „Ich bin wirklich verärgert über diesen Vandalismus und wir werden alles versuchen, um die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen!"