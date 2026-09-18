10.000 Euro Schaden
Neunkirchen: Vandalen verewigten sich in Betonbett
Die frisch hergestellte Deckschicht der Brücke wurde durch die Aktion vollständig zerstört, teilte die Stadtgemeinde Neunkirchen mit. Nun sind aufwendige Sanierungsarbeiten nötig. Die Stadt rechnet mit Zusatzkosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro sowie einer Bauverzögerung von rund einer Woche.
Baufirma muss nachbessern
Die zuständige Firma Klöcher Bau arbeitet bereits an einem Plan, wie die beschädigte Schicht fachgerecht repariert werden kann, um die Folgen möglichst schnell aus der Welt zu schaffen.
Polizei sucht Zeugen, Stadt prüft Klage
Weil klar von Sachbeschädigung auszugehen ist, zieht die Stadt nun rechtliche Schritte in Erwägung. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Stadtpolizei Neunkirchen unter 02635/62000 melden.
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