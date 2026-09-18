Rasen im Herbst: So kurz sollte er jetzt sein

Ende September ist der richtige Zeitpunkt, den Rasen noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn bevor die kalte Jahreszeit kommt, sollte das Gras weder zu kurz noch zu lang sein. Wer jetzt zur richtigen Höhe mäht, kann seinem Rasen den Start ins Frühjahr erleichtern.

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Der Sommer ist vorbei, die Temperaturen werden kühler und auch der Rasen wächst langsamer. Ende September beginnt damit die letzte wichtige Phase der Rasenpflege vor dem Winter. Wer jetzt noch einmal mäht, sollte allerdings nicht einfach die niedrigste Einstellung des Rasenmähers wählen.

Diese Rasenhöhe ist jetzt ideal

Für den Rasen vor dem Winter gilt: Eine Schnitthöhe von ungefähr 4 bis 5 Zentimetern ist eine gute Orientierung. Zu kurz sollte man die Halme jetzt nicht mehr schneiden. Sie brauchen ausreichend Blattmasse, um weiterhin Energie zu produzieren und die Pflanze auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Ein sogenannter "Radikalschnitt" auf wenige Zentimeter kann den Rasen zudem unnötig stressen.

Aber auch das Gegenteil ist keine gute Idee. Bleibt das Gras zu lang, können sich die Halme bei Regen, Schnee und Feuchtigkeit umlegen und aufeinanderliegen. Dadurch gelangt weniger Luft an die Grasnarbe und Pilzkrankheiten können begünstigt werden.

Die goldene Mitte ist deshalb entscheidend: kurz genug, damit die Halme stabil bleiben – lang genug, damit der Rasen robust in den Winter geht.

Vorsicht! Noch nicht der allerletzte Schnitt

Frisch gewachsenes, üppiges grünes Gras in Nahaufnahme bei Sonnenschein. © Getty Images

Ende September bedeutet übrigens nicht automatisch, dass der Rasen jetzt zum letzten Mal gemäht wird. Solange die Temperaturen mild sind und das Gras sichtbar weiterwächst, kann ein weiterer Schnitt im Oktober notwendig sein. Entscheidend ist also nicht das Datum, sondern das Wachstum.

Erst wenn die Temperaturen dauerhaft sinken und der Rasen kaum noch wächst, endet die Mähsaison. Vor dem endgültigen Wintereinbruch sollte die Fläche dann noch einmal auf die passende Höhe gebracht werden.

Die Herbst-Regel für den Rasen

Wer seinen Rasen Ende September winterfest machen möchte, muss also noch nicht komplett aufhören zu mähen. Rund 4 bis 5 Zentimeter sind jetzt eine gute Schnitthöhe. Danach gilt: weiter beobachten. Wächst der Rasen bei mildem Wetter weiter, darf noch einmal gemäht werden. Wird es dauerhaft kalt und das Wachstum kommt zum Erliegen, beginnt die Winterpause.