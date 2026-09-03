Mit dem Klopapier-Trick wird Ihr Rasen nach dem Sommer wieder dicht

Nach dem Sommer prangen überall gelbe, verbrannte Stellen und unschöne kahle Löcher auf Ihrem Rasen? Statt nun teure Spezialprodukte zu kaufen, liegt die Lösung für Ihr Problem bereits in Ihrem Badezimmer. Mit dem "Klopapier-Trick" retten Sie Ihren Rasen im Handumdrehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Sommer hat Ihrem Rasen ordentlich zugesetzt? Dann ist jetzt Handeln angesagt! Kahle Stellen und unschöne Lücken lassen die einst sattgrüne Fläche schnell ziemlich traurig aussehen. Da lohnt sich ein überraschend einfacher Trick: Klopapier und Rasensamen können Ihrem Rasen wieder auf die Sprünge helfen.

Warum Klopapier?

Rasenfläche © Getty Images/iStockphoto

Es mag im ersten Moment kurios klingen, Toilettenpapier im Garten auf dem Rasen zu verteilen. Doch viele Hobbygärtner schwören auf diese Methode. Der Grund: Die feuchte Papiermasse fungiert als perfektes Keimbett für die frischen Rasensamen. Das Papier legt sich wie ein schützendes Pflaster über die Saat und speichert die Feuchtigkeit. Gleichzeitig verhindert es, dass die leichten Samen vom Wind weggeweht werden und bietet eine Tarnung vor hungrigen Vögeln.

Das brauchen Sie für den Blitz-Trick

Um den verbrannten Rasen wieder auf Vordermann zu bringen, benötigen Sie lediglich Dinge, die Sie vermutlich ohnehin zu Hause haben:

1 Rolle unbedrucktes und parfümfreies Toilettenpapier

ca. 20 Gramm hochwertige Rasensamen

ca. einen halben Liter Wasser

Einen ausreichend großen Eimer (am besten 10 Liter)

Optional: Etwas Kompost oder Blumenerde

Schritt-für-Schritt zum dichten Rasen

Grassamen © Getty Images/iStockphoto

1. Vorbereitung

Bevor der Trick angewendet wird, müssen Sie die betroffenen Stellen im Rasen leicht bearbeiten. Entfernen Sie altes, abgestorbenes Gras und zupfen Sie das Unkraut heraus. Lockern Sie die ausgetrocknete Erde mit einer Harke leicht auf, damit die neuen Wurzeln später gut Halt finden und optimal anwachsen können.

2. Die Paste anmischen

Rollen Sie das Toilettenpapier ab (oft reicht schon eine halbe Rolle für kleinere Stellen) und legen Sie es in den Eimer. Gießen Sie das Wasser darüber, sodass das Papier gut durchfeuchtet wird, ohne komplett zu zerfallen. Kneten Sie das Papier mit den Händen ordentlich durch, bis ein weicher Brei entsteht.

Geben Sie nun die Rasensamen in die feuchte Klopapier-Masse. Kneten und mischen Sie alles noch einmal gründlich durch, bis die kleinen Samen gleichmäßig in der Papiermasse verteilt sind.

3. Auftragen

Verteilen Sie die feuchte Saat-Papier-Mischung nun direkt auf den vorbereiteten, kahlen Löchern im Rasen. Drücken Sie die Masse leicht an. Wenn Sie möchten, können Sie noch eine dünne Schicht Erde oder Kompost darüber streuen, das gibt extra Nährstoffe und einen noch besseren Schutz.

4. Gießen

Jetzt ist nur noch eines wichtig: Gießen. Halten Sie das Toilettenpapier-Samen-Bett in den kommenden Tagen konstant feucht. Da das Papier das Wasser wie ein Schwamm speichert, trocknen die Samen nicht aus und finden das ideale Mikroklima vor, um aufzugehen.

Das Ergebnis

Schon nach etwa fünf bis sieben Tagen werden Sie belohnt: Die ersten zarten, grünen Halme spitzen durch das Papier hindurch. Das Toilettenpapier selbst verrottet währenddessen ganz natürlich und rückstandslos im Boden. Innerhalb weniger Wochen hat sich der Rasen komplett erholt und die unschönen braunen Sommer-Löcher sind endgültig Geschichte.