Gärtnern nach Mondkalender: Ihre wichtigsten Aufgaben im September

Im September hält der Herbst langsam Einzug und im Garten gibt es einiges zu erledigen. Doch anstatt einfach wild loszulegen, warum nicht den kosmischen Rhythmus der Natur nutzen? Das Gärtnern nach dem Mondkalender liegt im Trend und verspricht eine reichere Ernte, kräftigere Pflanzen und weniger Schädlinge.

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Astro-Fans schwören darauf: So wie der Mond die Meere bewegt, soll er auch das Wasser und die Nährstoffe in unseren Pflanzen beeinflussen. Egal, ob Sie ein spiritueller Garten-Guru oder einfach nur neugierig sind: Gärtnern nach Mondkalender lohnt sich. Im schlimmsten Fall haben Sie einfach einen gut strukturierten Gartenplan, im besten Fall explodiert Ihr Garten vor Vitalität. Hier sind Ihre wichtigsten Aufgaben für den September 2026, abgestimmt auf den Himmel.

Der perfekte Rückschnitt

Der September ist ein entscheidender Monat, um Hecken, Obstbäume und Sträucher auf den Winter vorzubereiten. Doch Vorsicht: Der Zeitpunkt entscheidet über Gesundheit und Wuchskraft.

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Der beste Zeitpunkt: Nutzen Sie den abnehmenden Mond (1. bis 11. und 28. bis 30. September 2026). In dieser Phase ziehen sich die Pflanzensäfte in die Wurzeln zurück. Die Pflanzen "bluten" an den Schnittstellen nicht aus, erholen sich schnell und treiben im nächsten Frühjahr kräftig aus. Besonders bei Neumond (11. September 2026) sollten Sie die Schere ansetzen und einen radikalen Rückschnitt wagen. Oft vollbringt dieser Zeitpunkt wahre Wunder und weckt neue Lebensgeister.

Absolutes Tabu (Vollmond am 26. September 2026): Ein Rückschnitt bei Vollmond kann die Pflanze extrem schwächen. Meiden Sie außerdem sogenannte Wassertage (wenn der Mond in Krebs, Skorpion oder Fische steht), da hier die Gefahr von Fäulnis deutlich erhöht ist.

Erntezeit

Der September ist der klassische Erntemonat. Jetzt landen saftige Äpfel, Zwetschken und natürlich die ersten Kürbisse in unseren Körben. Ernten Sie Ihr Obst und Wurzelgemüse am besten bei abnehmendem Mond. Die Erfahrung vieler Hobbygärtner zeigt, dass die Früchte so länger knackig bleiben und im Lagerkeller nicht so schnell faulen.

Wenn Sie Kürbisse ernten, lassen Sie den Stiel immer mindestens drei Zentimeter lang. So dringen keine Fremdkörper in die Frucht ein. An den sogenannten "Wärmetagen" (wie z.B. am 8./9., 17./18. oder 27./28. September 2026) steht die Energie besonders gut für alles rund um Fruchtgemüse.

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Neue Pflanzen, Rasen und Kräuter

Im Herbst wird der Grundstein für das nächste Frühjahr gelegt. Die Erde ist noch aufgewärmt vom Sommer und der morgendliche Tau sorgt für reichlich Feuchtigkeit. Möchten Sie Blumenzwiebeln für den Frühling (wie Tulpen oder Narzissen) setzen oder Wurzelgemüse düngen? Der Vollmond (26. September) und der abnehmende Mond eignen sich dafür hervorragend, da die Energie des Mondes nun stark erdgebunden ist. Wenn Ihr Rasen nach dem heißen Sommer kahle Stellen hat, ist jetzt die beste Zeit zum Ausbessern oder neu Säen.

Legen Sie sich gerade einen Wintervorrat an Salbei, Minze oder anderen Kräutern an? Blätter ernten Sie am effektivsten bei zunehmendem Mond (12. bis 25. September 2026). In dieser Phase stecken sie voller ätherischer Öle und Lebensenergie.