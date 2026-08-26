Zwischen Ernteglück  und Blütenzauber

Der Spätsommer verwöhnt mit reifen Früchten und üppigen Blüten. Jetzt ist die perfekte Zeit, um die letzten warmen Sonnenstrahlen zu genießen und den Garten auf den Herbst vorzubereiten.

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Ein Garten voller Schätze. Der Spätsommer ist die große Erntezeit. Tomaten leuchten in sattem Rot, Zucchini wachsen beinahe täglich und Kräuter entfalten noch einmal ihr volles Aroma. Auch Obstliebhaber kommen jetzt auf ihre Kosten: Äpfel, Birnen und Zwetschken hängen schwer an den Ästen und warten darauf, geerntet zu werden. Viele Hobbygärtner empfinden diese Wochen als die lohnendste Phase des Gartenjahres. Nach Monaten der Pflege wird sichtbar, wie reich die Natur beschenkt. Ein Spaziergang durch den Garten gleicht einer Entdeckungsreise, bei der hinter jedem Blatt neues Gemüse oder eine reife Frucht wartet. Wer Überschüsse erntet, kann diese zu Marmeladen, Chutneys oder Kompott verarbeiten und damit ein Stück Sommer konservieren

Farbenpracht bis zum Saisonende und schon jetzt an den Herbst denken

Während manche Pflanzen bereits ihre Kräfte für den Winter sammeln, legen andere jetzt erst richtig los. Hortensien zeigen prächtige Blütenbälle, Sonnenhut und Astern sorgen für intensive Farbakzente. Dahlien gehören zu den großen Stars des Spätsommers und begeistern mit ihrer Vielfalt an Formen und Farben. Der Spätsommer lädt dazu ein, den Garten nicht nur zu pflegen, sondern auch bewusst zu erleben. Die Temperaturen sind meist angenehmer als im Hochsommer, die Luft wirkt milder und die Abende werden länger.

Gartenmomente genießen, Blüten fürs nächste Jahr sichern

Der Spätsommer verwandelt den Garten in ein zweites Wohnzimmer, wo man die Zeit zu zweit unter freiem Himmel besonders genießen kann. © Getty Images

Ein Frühstück auf der Terrasse, ein Nachmittag im Liegestuhl oder ein Abendessen unter freiem Himmel bekommen jetzt einen besonderen Zauber. Mit weichen Kissen und Decken wird der Garten selbst an kühleren Abenden zu einem gemütlichen Wohnzimmer im Freien. Trotz aller Genussmomente lohnt sich der Blick auf die kommende Saison. Verblühte Stauden können zurückgeschnitten, Rasenflächen gepflegt und Frühlingsblüher wie Tulpen oder Narzissen vorbereitet werden. Auch das Sammeln von Samen ist jetzt sinnvoll. So lässt sich die Blütenpracht vieler Lieblingspflanzen im nächsten Jahr fortsetzen.