Ofner stürmt nach Krimi gegen Basilaschwili in Madrid weiter

Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner steht in der zweiten Runde von Madrid! In einer nervenaufreibenden Partie gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili behielt der Steirer am Mittwoch zweimal im Tiebreak die Oberhand.

Sebastian Ofner (29) hat beim mit über acht Millionen Euro dotierten ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erneut seine Sandplatz-Qualitäten unter Beweis gestellt. Wie schon im Vorjahr meisterte die Nummer eins Österreichs die Auftakthürde und besiegte den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili mit 7:6(5) und 7:6(0). Der Steirer, der nur dank einiger Absagen direkt ins Hauptfeld gerutscht war, trifft nun am Freitag auf die Nummer 25 des Turniers, den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

Nervenschlacht in der spanischen Hitze

Das Match begann holprig für den Weltranglisten-83., der prompt sein erstes Service-Game abgeben musste. Ofner antwortete jedoch postwendend mit einem Rebreak und stabilisierte sich in der Folge bei eigenem Aufschlag. Im ersten Tiebreak zog er schnell auf 5:0 davon, musste aber noch einmal zittern, ehe er nach einer intensiven Grundlinien-Rallye den Satz nach 53 Minuten eintütete. "Ofi"-Sprechchöre einer kleinen Fangruppe begleiteten den Steirer durch die gesamte Partie.

Satzbälle abgewehrt und Tiebreak-Gala

Im zweiten Durchgang bewies Ofner beim Stand von 4:5 echte Kämpferqualitäten, als er zwei Satzbälle seines Gegners abwehrte und sich mit einem Ass zum 5:5 rettete. Das anschließende Tiebreak wurde zur Machtdemonstration: Ofner ließ dem 34-jährigen Basilaschwili keinen einzigen Punkt und sicherte sich das Match mit 7:0 im Kurzentscheid. Damit baute er seine Bilanz gegen den Georgier auf 2:0 aus.

Mit Tomas Martin Etcheverry wartet nun ein anderes Kaliber. Der 26-jährige Argentinier, aktuell die Nummer 29 der Welt und frischer Turniersieger von Rio de Janeiro, geht als klarer Favorit in das Duell. Dennoch hat Ofner gute Erinnerungen: Das bisher einzige Aufeinandertreffen im Jahr 2023 in Bastad konnte der Österreicher für sich entscheiden.