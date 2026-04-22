Cristiano Ronaldo: Sein größter Traum geht in Erfüllung

Davon hat der Superstar schon lange geträumt.

Beim saudischen Topklub Al-Nassr bahnt sich eine Sensation an: Medienberichten zufolge wird intern darüber nachgedacht, Cristiano Ronaldo Jr. im Sommer in den Profikader zu integrieren – und damit ein gemeinsames Auftreten mit seinem Vater Cristiano Ronaldo zu ermöglichen.

Wie die arabische Zeitung Al Wiam berichtet, prüft der Klub eine mögliche Beförderung des 15-Jährigen bereits zur kommenden Saison. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Demnach soll erst am Ende der laufenden Spielzeit eine umfassende sportliche Bewertung erfolgen. Das Trainerteam will genau analysieren, wie weit der Nachwuchsspieler in seiner Entwicklung ist und ob er den Anforderungen im Profibereich bereits gerecht werden kann. Im Juni wird Ronaldo Junior 16 Jahre alt.

Ronaldo soll in der Wüste bleiben

Die Überlegungen passen auch zu den Zukunftsplänen rund um Cristiano Ronaldo selbst. Der portugiesische Superstar steht noch für eine weitere Saison bei Al-Nassr unter Vertrag und soll nach Wunsch der Vereinsführung weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Seine enorme Popularität bei den Fans sowie seine sportliche Bedeutung machen ihn zu einem Schlüsselspieler – mit dem klaren Ziel, seine Leistungen auch in Titel umzumünzen.

Sportlich läuft es für den Klub derzeit ohnehin rund: Al-Nassr führt die Tabelle der Saudi Pro League an und befindet sich auf Meisterkurs. Parallel dazu arbeitet der Verein offenbar bereits an der nächsten Generation – möglicherweise mit einem Namen, der im Weltfußball längst Geschichte geschrieben hat.