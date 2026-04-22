Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Christiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
© Getty

Saudi-Sensation

Cristiano Ronaldo: Sein größter Traum geht in Erfüllung

22.04.26, 14:44
Teilen

Davon hat der Superstar schon lange geträumt. 

Beim saudischen Topklub Al-Nassr bahnt sich eine Sensation an: Medienberichten zufolge wird intern darüber nachgedacht, Cristiano Ronaldo Jr. im Sommer in den Profikader zu integrieren – und damit ein gemeinsames Auftreten mit seinem Vater Cristiano Ronaldo zu ermöglichen.

Wie die arabische Zeitung Al Wiam berichtet, prüft der Klub eine mögliche Beförderung des 15-Jährigen bereits zur kommenden Saison. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Demnach soll erst am Ende der laufenden Spielzeit eine umfassende sportliche Bewertung erfolgen. Das Trainerteam will genau analysieren, wie weit der Nachwuchsspieler in seiner Entwicklung ist und ob er den Anforderungen im Profibereich bereits gerecht werden kann. Im Juni wird Ronaldo Junior 16 Jahre alt.

Ronaldo soll in der Wüste bleiben

Die Überlegungen passen auch zu den Zukunftsplänen rund um Cristiano Ronaldo selbst. Der portugiesische Superstar steht noch für eine weitere Saison bei Al-Nassr unter Vertrag und soll nach Wunsch der Vereinsführung weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Seine enorme Popularität bei den Fans sowie seine sportliche Bedeutung machen ihn zu einem Schlüsselspieler – mit dem klaren Ziel, seine Leistungen auch in Titel umzumünzen.

Sportlich läuft es für den Klub derzeit ohnehin rund: Al-Nassr führt die Tabelle der Saudi Pro League an und befindet sich auf Meisterkurs. Parallel dazu arbeitet der Verein offenbar bereits an der nächsten Generation – möglicherweise mit einem Namen, der im Weltfußball längst Geschichte geschrieben hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen